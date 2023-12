Premiera uniwersalnego pilota telewizyjnego marki Hama

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

wprowadził do swojej oferty pilot do telewizorów różnej marki, który za pomocą specjalnych skrótów klawiszowych uruchamia błyskawicznie platformy streamingowe. To idealna i wygodna propozycja dla miłośników seriali. Wyróżnia się też podświetleniem przycisków. W erze wszechobecnych usług strumieniowania treści, w tym kinowo-telewizyjnych, specjalne zaprojektowanie pilota do telewizora staje się niezbędne. Marka Hama uwzględniła to w swoim portfolio, dodając do niego uniwersalny czarny pilot do telewizorów, tunerów i dekoderów tv oraz urządzeń SAT-STB. Idealnie leży on w dłoni, gdyż jego wymiary wynoszą jedynie 14 x 3.8 x 1.9 cm.







Sterowanie odbywa się na podczerwień, a zasięg wynosi 10 m. Producent przewidział funkcję Macro Power, co w praktyce oznacza możliwość jednoczesnego włączania i wyłączania dwóch urządzeń za pomocą jednego pilota zdalnego sterowania. Od teraz możemy błyskawicznie skupić się na podstawowych funkcjach, bo główne przyciski sterowania telewizorem i wyjątkowo łatwy w użyciu panel do prostej nawigacji umożliwiają intuicyjne korzystanie z pilota. T najszybsza droga do ulubionych seriali. Przyciski aplikacji, zapewniające bezpośredni i szybki dostęp do serwisów streamingowych, zostały umieszczone w widoczny sposób na froncie. Wśród aplikacji są: Netflix, Amazon Prime Video i Disney+.



Kilka słów należy się też na temat podświetlenia przycisków. Po naciśnięciu główne przyciski głośności, wyboru programów i inne podświetlają się na około 3 sekundy, czyli tak długo, jak są potrzebne. Pomaga to łatwo je zauważyć przy zgaszonym świetle, ale jednocześnie oszczędzić energię w baterii. Dodajmy, że po jej wymianie wszystkie ustawienia są zapisywane.



Sugerowana cena detaliczna uniwersalnego pilota telewizyjnego od marki Hama zostanie podana wkrótce.

























Źródło: Info Prasowe - HAMA