Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Seria Blade od ZTE to smartfony o niewygórowanej cenie, ale o bardzo dobrych parametrach technicznych. Miłośników takich rozwiązań z pewnością ucieszy fakt, że ZTE dodało do rodziny Blade kolejne ciekawe urządzenie: to ZTE Blade V50 Design. Jakie ma parametry i komu może się spodobać? Sprawdźmy! ZTE Blade V50 Design to następca eleganckiego Blade V40 Design. Nowy smartfon ZTE Blade V50 Design obsługuje kompleksowy zakres technologii sieciowych, w tym GSM, 3G, LTE oraz 5G. Dzięki tej wszechstronnej kompatybilności sieci, użytkownicy mogą utrzymać szybkie połączenie i cieszyć się bezproblemowym dostępem do Internetu, gdziekolwiek się znajdują.







Urządzenie to posiada 6,6-calowy ekran typu IPS LCD o częstotliwości odświeżania 90Hz. Rozdzielczość 1080 x 2408 pikseli w formacie 20:9 zapewnia wyjątkową ostrość i dużą głębię. Całość zamknięta jest w eleganckiej obudowie o grubości zaledwie 8 mm, która nadaje smartfonowi Blade V50 Design wyjątkowo smukły wygląd.



Smartfon Blade V50 Design działa na systemie Android 13 i korzysta z chipsetu Unisoc T760 (6 nm), napędzanego przez ośmiordzeniowy procesor (4x2.2 GHz Cortex-A76 4x2.0GHz Cortex-A55 ) oraz grafikę Mali-G57. Wewnętrzna pamięć 128 GB oraz 4 GB RAMu zapewniają płynne działanie i dużo miejsca na przechowywanie danych.



ZTE Blade V50 Design wyposażony jest w potężny aparat główny o rozdzielczości 50 MP, f/1.8 (szeroki kąt), z autofocusem PDAF, oraz dodatkowy aparat 2 MP, f/2.4 (do zdjęć z efektem głębi). Dzięki funkcjom takim jak LED flash, HDR i panorama, użytkownicy mogą rejestrować wyjątkowe chwile w doskonałej jakości wideo (1080p@30fps). Przedni aparat selfie o rozdzielczości 8 MP pozwala na robienie selfie w doskonałej jakości.



Smartfon posiada głośnik oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, co pozwala użytkownikom cieszyć się doskonałym dźwiękiem zarówno podczas rozmów, jak i odtwarzania multimediów. W zakresie komunikacji Blade V50 Design oferuje funkcje takie jak WLAN, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, oraz port USB Type-C 2.0.

Blade V50 Design wyposażony jest w szereg użytecznych czujników, w tym czujnik linii papilarnych (umieszczony z boku), akcelerometr oraz czujnik zbliżeniowy. Zasilany jest przez baterię typu Li-Po o pojemności 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania 22.5W.



ZTE Blade V50 Design jest dostępny w kolorach czarnym i fioletowym. Jego cena to 699 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - ZTE