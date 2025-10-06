HUAWEI MatePad 12 X 2025 - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei wprowadza na rynek HUAWEI MatePad 12 X 2025 - urządzenie z matowym ekranem, które łączy w sobie to, co najlepsze w tablecie, laptopie i szkicowniku. To propozycja dla osób potrzebujących sprzętu do nauki, pracy i twórczości, a jednocześnie oczekujących większej wszechstronności niż w przypadku klasycznego laptopa. Największym atutem tabletu pozostaje jego uniwersalność. Matowy ekran PaperMatte chroni wzrok i eliminuje odblaski, a dotykowa obsługa i współpraca z rysikiem zapewniają wygodę oraz precyzję użytkowania. Lekka konstrukcja, kompaktowe wymiary i pojemna bateria sprawiają, że urządzenie może być zawsze pod ręką.







Tablet pozwala na komfortowe czytanie książek w pełnym słońcu, pisanie notatek przy biurowym świetle, czy oglądanie filmów w podróży – tak działa matowy ekran HUAWEI MatePad 12 X 2025. Jego matująca powłoka jest o 50% bardziej efektywna niż w poprzedniej generacji i eliminuje aż 99% zakłóceń świetlnych. W połączeniu z jasnością 1000 nitów i kontrastem 1500:1 gwarantowany jest czytelny obraz w każdych warunkach. Jednocześnie jakość matowego wyświetlacza dorównuje klasycznym, błyszczącym panelom. Obsługiwane jest spektrum barw P3, rozdzielczość 2.8K oraz odświeżanie do 144 Hz, co zapewnia nasycone kolory i płynny obraz. Certyfikaty TÜV Rheinland i SGS potwierdzają zmniejszoną emisję niebieskiego światła oraz brak migotania. Dzięki matowej powłoce i eliminacji odblasków zmęczenie wzroku ograniczane jest nawet przy długotrwałym użytkowaniu, co potwierdza także certyfikat SGS Low Visual Fatigue.



Pisanie i rysowanie jak na papierze

Dostępna jest również wersja tabletu z nowym, profesjonalnym rysikiem HUAWEI M-Pencil Pro, który z niezwykłą precyzją odwzorowuje każdy ruch na ekranie. Obsługiwanych jest 16 000 poziomów nacisku, a dzięki technologii NearLink ruchy ręki przenoszone są na ekran tabletu bez najmniejszych opóźnień, z prawidłową grubością linii. Matowa powierzchnia wyświetlacza stawia lekki opór, co sprawia, że pisanie i szkicowanie są wyjątkowo naturalne w odczuciu. Rysik został wyposażony w dodatkowe funkcje – przycisk do parowania i wywoływania przypisanej akcji, gesty usprawniające pracę oraz subtelne wibracje reagujące na dotyk. Do dyspozycji są także trzy końcówki: transparentna do szkiców, nieprzezroczysta do pisania oraz grafitowa, imitująca ołówek, do precyzyjnych detali. Takie rozwiązanie pozwala dopasować rysik do różnych potrzeb – od szybkich notatek po szczegółowe, twórcze projekty.



Tworzenie notatek, które inspirują

Połączenie rysika i ekranu ułatwia organizację codziennych zadań – od zapisywania ważnych informacji po tworzenie map myśli. Idealnym narzędziem do tego celu jest aplikacja HUAWEI Notatki, pozwalająca tworzyć, zakreślać i porządkować treści w jednym miejscu. Możliwe jest jednoczesne pisanie i nagrywanie, a wszystkie notatki synchronizowane są z nagraniami w celu prostszego powrotu do kluczowych fragmentów wykładów lub spotkań. Tryb podzielonego ekranu umożliwia otwieranie kilku notatek jednocześnie, co wspiera naukę i pracę nad projektami wymagającymi wielu źródeł.



Cyfrowy szkicownik

Razem z tabletem użytkownik otrzymuje darmowy dostęp do aplikacji GoPaint, wyposażonej w ponad 100 pędzli i realistyczne tekstury. Dzięki temu szkicowanie, malowanie czy tworzenie cyfrowej grafiki staje się wyjątkowo autentyczne. Wysoka precyzja rysika i matowy ekran umożliwiają odwzorowanie każdego ruchu jak na prawdziwym płótnie. To rozwiązanie idealne zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnym twórców, którzy chcą mieć mobilne studio bez konieczności korzystania z wielu przyborów i uciążliwego sprzątania po malowaniu.



Funkcjonalność laptopa, wszechstronność tabletu

Po podłączeniu klawiatury tablet zyskuje funkcjonalność notebooka, co umożliwia wygodne pisanie tekstów dowolnej długości. Proporcje ekranu 3:2 ułatwiają pracę z dokumentami i naukę, zapewniając większą powierzchnię pionową, niż w tradycyjnych proporcjach 16:9. System HarmonyOS 4.3 pozwala na podział ekranu i jednoczesną obsługę do 4 zadań w osobnych oknach. Dzięki temu możliwe jest równoległe np. edytowanie e‑maili podczas prowadzenia czatu, oglądanie filmów w trakcie zakupów czy tworzenie notatek podczas czytania. Funkcja przeciągnij–upuść umożliwia szybkie przenoszenie plików, obrazów czy linków między aplikacjami.



AppGallery oraz dostęp do aplikacji Google oferują wszystkie niezbędne narzędzia – od nauki po rozrywkę. Wśród nich znajdują się fabrycznie zainstalowane i darmowe programy WPS Office oraz Filmora. Pierwszy z nich to pakiet biurowy, który ułatwia pracę zdalną na tablecie w sposób zbliżony do laptopa. Filmora umożliwia montaż materiałów wideo – od krótkich rolek, przez animacje, aż po dłuższe projekty filmowe.



Mobilność zapewniająca swobodę

HUAWEI MatePad 12 X 2025 waży zaledwie 555 g, mierzy 5.9 mm grubości i mieści się w każdej torbie. Metalowa obudowa, dostępna w białym i zielonym kolorze, cechuje się elegancją oraz odpornością na codzienne użytkowanie. Bateria o pojemności 10100 mAh działa przez wiele godzin, a szybkie ładowanie o mocy 66 W pozwala błyskawicznie przywrócić energię. Stabilne połączenie Wi‑Fi gwarantowane jest przez zestaw mocnych anten, co umożliwia płynne korzystanie z tabletu nawet w zatłoczonych miejscach oraz w podróży.

Tablet sprawdza się również podczas rozrywki. Sześć głośników z technologią HUAWEI Sound zapewnia przestrzenny, czysty dźwięk, który nadaje muzyce, filmom i grom zupełnie nowy wymiar.



Ceny, dostępność i promocje

Rekomendowana cena detaliczna HUAWEI MatePad 12 X 2025 w wersji 12 GB / 256 GB wynosi 2499 PLN dla zestawu z klawiaturą oraz 2799 PLN, gdy do tabletu dołączone są klawiatura i rysik HUAWEI M-Pencil Pro. W okresie od 6 października do 2 listopada 2025 r. trwa specjalna oferta premierowa, w ramach której rekomendowana cena będzie obniżona o 200 PLN, do 2299 PLN lub 2599 PLN – w zależności od zestawu. Do tego nabywca tabletu otrzyma słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 3 w prezencie.



Tablety będą dostępne w dwóch kolorach: białym i zielonym. Nabyć je można u Partnerów Biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia można także kupić w sklepie huawei.pl jak również w oficjalnej Strefie Marki na Allegro. Na klientów sklepu huawei.pl czeka specjalny rabat dla studentów, powitalny bonus za zapisanie się na newsletter i możliwość rozłożenia płatności na raty. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły oferty dostępne są u Sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - HUAWEI