Huawei CBG wprowadza do Polski swój najnowszy flagowy smartfon – HUAWEI P60 Pro. Nowy model jest kontynuacją wyjątkowo popularnej wśród polskich konsumentów, legendarnej serii P. Tak jak swoi poprzednicy, HUAWEI P60 Pro przynosi kolejny przełom w rozwoju mobilnej fotografii, a jednocześnie odznacza się zachwycającym wyglądem, wznosząc design na nieosiągalny dotąd poziom. HUAWEI P60 Pro to zaczerpnięty z DNA serii P ikoniczny design inspirowany naturą. HUAWEI P60 Pro w kolorze perłowym stworzony jest z materiału, który wykorzystuje naturalny mineralny proszek perłowy. To rozwiązanie rewolucjonizuje estetykę dzisiejszych smartfonów, powodując, że każdy egzemplarz HUAWEI P60 Pro w tej wersji jest unikalny, ponieważ perłowa tekstura za każdym razem układa się inaczej.







Smartfon dostępny jest również w kolorze klasycznej głębokiej czerni z delikatnym, piaskowym wykończeniem. Wykorzystuje on innowacyjne szkło, które jest delikatne i przyjemne w dotyku, a jednocześnie zbiera mniej odcisków palców. Przewagą nowego flagowca od Huawei jest również wytrzymałość. Ekran HAUWEI P60 Pro jest zabezpieczony dzięki, występującemu wyłącznie w urządzeniach Huawei, szkłu Kunlun Glass, które 10‑krotnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia podczas upadku. Ten ultrawytrzymały materiał, powstający z połączenia miliardów nanokryształów w zaawansowanym procesie produkcji, pozwolił na przyznanie urządzeniu pięciogwiazdkowego certyfikatu odporności przez szwajcarską organizację SGS. W połączeniu z odpornością w normie IP68, pozwala to na swobodne korzystanie z telefonu bez obaw.

Ultrajasny aparat XMAGE: rewolucja w mobilnym obrazowaniu

HUAWEI P60 Pro na nowo definiuje sztukę fotografii. Główny aparat oparty jest na systemie optycznym z ultrajasnym obiektywem z automatyczną, zmienną przysłoną F1.4-F4.0. Za świetne efekty odpowiada grupa obiektywów o wysokiej przepuszczalności światła oraz matryca RYYB SuperSensing o rozdzielczości 48 MP. Te ulepszenia pozwalają uzyskać zachwycające zdjęcia w słabym oświetleniu i w pełni ukazywać wszelkie szczegóły mimo niesprzyjających warunków. Aparat oferuje także ultrawysoki zakres dynamiczny w sytuacjach takich, jak wschód i zachód słońca czy świt i zmierzch. Całość uzupełnia unowocześniony silnik tekstur XD Fusion Pro, umożliwiający przedstawienie na zdjęciu najdrobniejszych szczegółów, takich jak np. odblaski na powierzchni szkła.



HUAWEI P60 Pro wprowadza kolejną rewolucję w fotografii nocnej – tym razem za sprawą wyjątkowo czułego na światło peryskopowego teleobiektywu z rekordowo dużą przysłoną F2.1. Tu również zastosowano innowacyjny zestaw soczewek, pozwalających uchwycić jeszcze więcej światła i przekazać je do stabilizowanego optycznie sensora 48 MP RYYB SuperSensing. Użytkownicy mogą podczas nocnych spacerów wydobyć na zdjęciach piękno w podobny sposób jak ludzkie oko – szczegółowo uwieczniając obiekty znajdujące się w oddali. Do tego dochodzi wszechstronny, udoskonalony obiektyw superszerokokątny F2.2 o kącie widzenia 120° z matrycą 13 MP, pokazujący swoje walory przy fotografowaniu krajobrazów, ale też w fotografii makro.



Główny aparat usytuowany został w centrum modułu, podczas gdy obiektywy teleskopowy i superszerokokątny rozmieszczono po jego bokach, co powoduje, że przywołują one na myśl wygląd klasycznego aparatu. Z przodu smartfona znajduje się szerokokątny aparat 13 MP (F2.4) pozwalający uchwycić ważne chwile i emocje większej grupy osób jednocześnie.



Realistyczne odwzorowanie barw

Huawei po raz kolejny przejmuje także pozycję lidera zmian w dziedzinie zdjęć w trybie „księżycowym”. Dzięki możliwościom ultrajasnego obiektywu, w HUAWEI P60 Pro zastosowano unowocześniony tryb Super Moon Scene, pozwalający doskonale uchwycić nie tylko sam Księżyc, ale także szczegóły w pozostałej części kadru. Nowy flagowiec daje więc użytkownikom możliwość eksperymentowania w dziedzinie fotografii nocnego nieba czy tworzenia zapierającego dech w piersiach, wiernego wyglądu księżyca przedstawianego na tle budynków, drzew czy chmur. Z drugiej strony, wielką zmianę w nowym flagowcu przeszła również funkcja makrofotografii, która pozwala na uwiecznianie najdrobniejszych detali i piękna każdego szczegółu natury.



Całość uzupełnia realistyczne odwzorowanie barw, ponieważ HUAWEI P60 Pro domyślnie wykorzystuje tryb kolorów XMAGE Original (Pierwotny), rejestrując obraz tak, jak widzą to ludzkie oczy. Skorzystanie z opcji Vivid (Jaskrawy) pozwala na tworzenie bardziej kolorowych zdjęć, soczystych scenerii lub apetycznych potraw, natomiast opcja Bright (Jasny) jest idealna do żywych portretów lub kontrastowych scenerii.



Wydajność na lata

HUAWEI P60 Pro wyposażono w baterię o dużej pojemności 4815 mAh, umieszczając ją w kompaktowej konstrukcji o grubości zaledwie 8.3 mm. Sprzęt obsługuje ładowanie przewodowe HUAWEI SuperCharge z mocą 88 W, jak również szybkie ładowanie bezprzewodowe 50 W i bezprzewodowe ładowanie zwrotne z mocą 7.5 W. Korzystając z trybu Turbo, urządzenie ładuje się do połowy w ciągu zaledwie 10 minut, pozwalając na osiągnięcie równowagi między żywotnością baterii i szybkością ładowania. Smartfon działa w oparciu o mocne podzespoły: procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, współpracujący z 8 GB lub 12 GB szybkiej pamięci RAM, z pamięcią wewnętrzną odpowiednio 256 GB lub 512 GB. Jego działanie jest zoptymalizowane dzięki zastosowaniu najnowszej wersji systemu EMUI 13.1. Oferuje on prostotę, intuicyjność i płynność użytkowania, zapewniając użytkownikom lepsze i bardziej komfortowe doświadczenia. W tym samym duchu zmianom uległ interfejs aparatu, w którym wprowadzono szybkie menu dające dostęp do najczęściej używanych ustawień i trybów fotografowania, ułatwiając obsługę aparatu jedną ręką. Wprowadzono także pierścień, który sprawia, że przybliżanie jest bardziej precyzyjne i funkcjonalne, a przez to bardziej intuicyjne.



Wygoda i komfort wizualny

Oknem na świat HUAWEI P60 Pro jest doskonały, 6.67-calowy wyświetlacz OLED LTPO o rozdzielczości 2700 x 1220 (444 ppi). Ekran cechuje wysoka dynamiczna częstotliwość odświeżania w zakresie 1-120Hz, zapewniająca płynne wrażenia podczas codziennego użytkowania, przeglądania stron internetowych czy oglądania ulubionych filmów. Wyświetlacz obsługuje 1 mld kolorów (paleta barw P3) i posiada certyfikat TÜV Professional Color Accuracy, w którego skład wchodzą: Color Accuracy – dokładność odwzorowania kolorów oraz Precise Color Projection – zgodność wyświetlanych kolorów z wyświetlaczami innych certyfikowanych urządzeń Huawei. Częstotliwość przyciemniania obrazu (PWM) 1440 Hz zadba o komfort i zdrowie oczu użytkownika. Dzięki technologii HUAWEI X-TRUE, ekran może inteligentnie optymalizować podświetlenie, w oparciu zarówno o otoczenie, jak i wyświetlane obrazy. Wyświetlacz charakteryzuje się zakrzywionymi narożnikami oraz lekko zakrzywionymi krawędziami, dzięki czemu smartfon będzie jeszcze pewniej spoczywał w dłoni podczas robienia zdjęć lub grania.



HUAWEI AppGallery: ulubione aplikacje w jednym miejscu

HUAWEI P60 Pro w pełni wykorzystuje potencjał stale udoskonalanego sklepu HUAWEI AppGallery. Ten obecnie trzeci największy na świecie sklep z aplikacjami, zyskał już ugruntowaną reputację, jest dostępny w ponad 170 krajach i regionach, ma ponad 580 mln globalnych aktywnych użytkowników miesięcznie i 6 mln zarejestrowanych deweloperów. Wystarczy wyszukać nazwę ulubionej aplikacji, by móc zainstalować ją niemalże jednym kliknięciem.



Dostępność i ceny

Smartfon HUAWEI P60 Pro debiutuje w Polsce już 9 maja 2023 r. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosić będzie 5499 zł za wersję 8 GB / 256 GB oraz 6299 PLN za wersję 12 GB / 512 GB. W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli wraz z telefonem otrzymać smartwatch HUAWEI Watch GT 3 (w wersji 46 mm lub 42 mm). Urządzenie będzie można nabyć u partnerów biznesowych Huawei: u operatorów sieci Plus oraz Play, jak również w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Neonet, a także w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.



Klienci sklepu Huawei.pl w ramach oferty premierowej w okresie od 9 maja do 4 czerwca 2023 r. będą mogli ekskluzywnie nabyć smartfon w wersji 12 GB / 512 GB z dodatkowym rabatem o wartości 300 PLN, który naliczy się automatycznie w koszyku. Każdy kupujący będzie mógł do obu wersji dokupić dodatkowe etui zabezpieczające za 9.90 PLN oraz rozszerzenie gwarancji o trzeci rok za pół ceny. W sklepie czekają dodatkowe korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 PLN za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia pięciokrotnie większej ilości punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.































