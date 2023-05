World of Tanks - Dzika jazda na Marsie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Twórcy World of Tanks przedstawiają międzygalaktyczną przygodę, która rzuca graczy w wir ostrych i bez żadnych zasad potyczek na Marsie! Od 11 do 22 maja gracze mogą eksplorować tajemniczą powierzchnię Marsa w nowym, specjalnym trybie gry! To nie jest typowa walka w stylu World of Tanks… Gracze wskoczą w marsjańskie łaziki wyposażone w nowe wzmocnienia i umiejętności, a ich celem będzie przejęcie kontroli nad stworzonym przez kosmitów „Obiektem” w centrum mapy. Przeciwników można atakować laserowymi pociskami lub po prostu taranować i spychać w kosmiczną pustkę! Poza ikonicznym czerwonym, marsjańskim piaskiem czekają inne zagrożenia jak jeziora wypełnione kwasem, formacje skał i głębokie przepaście.







Brzegi mapy zapewniają zapierające dech w piersiach widoki, ale jeden nieostrożnych ruch lub atak przeciwnika i… Nie ma się jednak co zanadto martwić, bo system respawnów jest w grze i po zniszczeniu naszego łazika wracamy na Marsa, aby się odegrać!



Wydarzenie ma przygotowaną własną ścieżkę dźwiękową, także kosmiczny klimat wylewa się nie tylko z ekranów, ale i z głośników. Gracze w kolejnych walkach będą zaliczać kolejne poziomy wydarzenia, a za awanse przewidziane są świetne nagrody jak dni konta premium, obligacje, nowe wyposażenie oraz tony materiałów kosmetycznych w klimacie marsjańskim!

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming