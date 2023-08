Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po 5 tygodniach od premiery smartwatchy z serii HUAWEI WATCH 4 w Polsce, producent wprowadza do otwartej sprzedaży WATCH 4 Pro w wersji Blue Edition, która dotychczas dostępna była jedynie na huawei.pl. Model ten wyróżnia się unikatową obudową wykonaną z niebieskiego tytanu lotniczego oraz paskiem zrobionym z nylonu, pozyskanego w całości z recyklingu. W dodatku ten materiał nadaje się do ponownego recyklingu, przyczyniając się do zmniejszenia nie tylko śladu węglowego, ale także zanieczyszczenia oceanów. Nazwa Blue Edition nawiązuje więc zarówno do koloru czystego nieba, jak i czystej wody. Przy okazji wprowadzenia nowej wersji, producent pochwalił się rezultatami sprzedaży urządzeń ubieralnych w drugim kwartale bieżącego roku.







W związku z tak wysokim zainteresowaniem nową serią zegarków, producent wprowadza do otwartej sprzedaży HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition – jedyny smartwatch z obudową z tytanu lotniczego w kolorze niebieskim. Aby uzyskać tak niepowtarzalny wygląd, do barwienia tytanu wykorzystano technologię PVD. Z kolorem obudowy idealnie współgra tarcza z motywem Ziemi, która informuje użytkowników m.in. o cyklach dnia i nocy, a także pasek, stworzony z nylonu pozyskanego z recyklingu.



Pracując ramię w ramię z organizacjami zaangażowanymi w zbieranie odpadów ALDFG, Huawei opracował przyjazny dla środowiska nylonowy pasek. Ponieważ każdy pasek powstaje z około 5-10 gramów nylonu w całości pochodzącego z recyklingu, spełnia on wymagania określone przez Global Recycle Standard (GRS). Recykling nylonu z ALDFG jest korzystny dla naszej planety, ponieważ w produkcji pierwotnego nylonu wytwarzane są takie gazy cieplarniane, jak podtlenek azotu, który jest 300 razy bardziej szkodliwy niż dwutlenek węgla. W produkcji wykorzystuje się również nieodnawialne źródło – ropę naftową, co związane jest z pozostawieniem ogromnego śladu węglowego. Kompozytowy materiał paska jest więc bardziej zrównoważoną alternatywą dla tradycyjnych tworzyw sztucznych.



Sugerowana cena detaliczna HUAWEI WATCH 4 Pro Blue Edition wynosi 2399 PLN. Smartwatch będzie dostępny od 31 lipca 2023 r., a z okazji wejścia do sprzedaży, w okresie do 6 sierpnia 2023 r, przy jego zakupie będzie można otrzymać słuchawki HUAWEI FreeBuds 5i w prezencie (lub za 1 zł). Urządzenie będzie dostępne u partnerów biznesowych Huawei, w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik , a także w Strefie Marki na Allegro oraz na Huawei.pl.

































Źródło: Info Prasowe - HUAWEI