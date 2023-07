Matrix Audio Element S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najnowszy produkt z flagowej serii to urządzenie, na które wielu entuzjastów strumieniowania audio czekało z niecierpliwością. Matrix Element S to dedykowany transport cyfrowy posiadający szeroką paletę wyjść takich, jak USB, I2S, AES/EBU, S/PDIF czy TosLink. Jednocześnie wspiera nie tylko wszystkie popularne platformy strumieniujące, ale i obsługuje najnowsze rozwiązania takie, jak Tidal Connect czy AirPlay 2. Posiada przy tym nie tylko kolorowy wyświetlacz, ale też dopracowaną aplikację MA Remote. To dopracowane urządzenie, które będzie doskonałym partnerem dla najlepszych przetworników cyfrowo-analogowych.







Wysokiej jakości wyjście USB

Element S jest pierwszym streamerem marki Matrix Audio, który posiada wyjście USB. Cały układ tego wyjścia został pieczołowicie zaprojektowany i oferuje precyzyjny, czysty sygnał cyfrowy, jednocześnie wspierając wszystkie gęste formaty z PCM 32 bity/768 kHz i DSD512 włącznie. Dodatkowo zaimplementowano także niskoszumne zasilanie 5V/1A oparte na wielostopniowych regulatorach napięcia. W ten sposób możliwa jest współpraca z przetwornikami cyfrowo-analogowymi, które wymagają napięcia zasilającego na szynie USB.



Wejście USB z obsługą protokołu HID

Matrix Element S jest także urządzeniem unikalnym, bo oprócz wyjścia USB posiada także wejście USB wspierające nie tylko USB Audio Class 2.0, ale także protokół HID („Human Interface Device”). Dzięki temu, kiedy podłączymy do Element S takie źródło cyfrowego strumienia audio, jak komputer lub smartfon – będziemy mogli sterować programowych odtwarzaczem z poziomu przycisków urządzenia. Wejście USB wspiera dodatkowo wszystkie gęste formaty i – podobnie, jak wyjście – oferuje wsparcie dla PCM do rozdzielczości 32-bity / 768 kHz i dla DSD aż do DSD 512.



Konfigurowalne wyjście I2S

Matrix Element S posiada także interfejs wyjściowy w nowym i coraz bardziej popularnym standardzie I2S, który wspiera formaty aż do 32-bity / 768 kHz dla PCM i do DSD512 dla Direct Stream Digital. Jednocześnie, aby uzyskać maksymalną kompatybilność z różnymi wyposażonymi w wejście I2S przetwornikami, umożliwiono aż cztery różne konfiguracje poszczególnych pinów na wyjściu oraz dwa tryby sygnału MCLK. Dla ułatwienia obsługi możemy przełączać pomiędzy tymi konfiguracjami z poziomu aplikacji MA Remote. Interfejs I2S w Element S posiada także pełną izolację elektryczną, w tym izolację masy, co zapobiega z kolei przenoszeniu szumów pomiędzy urządzeniami.



Wyjścia S/PDIF dla pełnej kompatybilności

Oprócz wyjść USB i I2S, Matrix Audio posiada także w pełni izolowane i oferujące pozbawiony zakłóceń sygnał cyfrowy wyjścia AES/EBU, S/PDIF i TosLink. Wspierają one także przesyłanie sygnałów PCM do rozdzielczości 24-bitów/192 kHz i DSD64 jako DoP (DSD-over-PCM). Pozwala to na zachowanie pełnej kompatybilności ze starszymi przetwornikami cyfrowo-analogowymi.



Podwójny precyzyjny zegar wzorcowy klasy Femto

Dla zapewnienia najlepszej jakości oferowanego sygnału cyfrowego na wyjściach, Element S posiada pieczołowicie zaprojektowany układ zegara. Zastosowano tutaj dwa osobne oscylatory renomowanej firmy Accusilicon, posiadające niezwykle niski szum fazowy mieszczący się w femtosekundowym przedziale. Jeden odpowiada za częstotliwości próbkowania 44.1 kHz i jej wielokrotności, drugi zaś za 48 kHz i wielokrotności. Dodatkowo zaimplementowano specjalnie zaprogramowany układ FPGA, który zarządza zegarem tak, aby za każdym razem uzyskać nie tylko najlepsze możliwe parametry mierzalne, ale i doskonałe brzmienie.



Gigabitowy port LAN i niewidoczna antena WiFi

Nie zapomniano także o wsparciu dla szybkiej łączności sieciowej. Teraz do dyspozycji mamy szybki, 1-Gigabitowy port LAN dla pewnego przesyłania strumieni audio wymagających szybszych prędkości transmisji. Zaimplementowano także dwuzakresowe (2.5 i 5 GHz) WiFi, które – przy wykorzystaniu odpowiedniego routera – także zapewni pewną transmisję danych audio. A przy tym zastosowano również dyskretnie ukrytą antenę o odpowiednim zysku energetycznym, dzięki czemu Element S wygląda estetycznie nie tracąc nic z walorów łączności bezprzewodowej.



Dedykowana aplikacja MA Remote

Oprócz doskonałej części sprzętowej, Matrix Audio Element S to także dopracowane w każdym calu i cały czas rozwijane oprogramowanie. Aplikacja sterująca odtwarzaniem MA Remote jest oferowana zarówno dla systemów iOS, jak i Android. I świetnie działa nie tylko na telefonach, ale i na tabletach. Oferuje ona także szerokie możliwości konfiguracji urządzenia oraz aktualizowania firmware. Oczywiście wspiera wszystkie popularne platformy strumieniujące takie, jak Tidal, Qobuz, HighResAudio oraz inne sposoby odtwarzania, takie jak strumieniowane z lokalnych zasobów.



Matrix Audio Element S dostępny będzie w sierpniu 2023 w cenie 8490 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - MIP