HUAWEI WATCH GT Runner 2 zaprezentowany

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

„Now is Your Run” to hasło przewodnie wydarzenia w stolicy Hiszpanii – Madrycie, podczas którego firma Huawei CBG (Consumer Business Group) zaprezentowała swoje najnowsze, wysoce innowacyjne urządzenia. Najważniejszą premierą tego dnia był inteligentny zegarek sportowy HUAWEI WATCH GT Runner 2, którego ambasadorem został dwukrotny mistrz olimpijski w maratonie Eliud Kipchoge. Nowy smartwatch zadebiutuje w Polsce już 9 marca! Dla osób, które przed polską premierą zapiszą się na listę oczekujących na zakup HUAWEI WATCH GT Runner 2 przygotowano specjalną promocję Early Bird – kupon rabatowy o wartości 100 zł.







Rok temu firma Huawei zaprezentowała hasło „Now is Yours”, podkreślając bliższą i bardziej autentyczną więź z użytkownikami na całym świecie. Dziś idea ta rozwija się w „Now is Your Run” – zachętę do aktywności i zdrowego stylu życia wspieranego technologią.



Smartwatch dla tych, którzy kochają biegać

Premiera HUAWEI WATCH GT Runner 2 to symboliczny powrót marki do segmentu zegarków biegowych po ponad czterech latach przerwy od premiery pierwszej edycji. W prace nad oprogramowaniem oraz funkcjami najnowszej odsłony tego modelu zaangażowani są m.in. Eliud Kipchoge i Joshua Cheptegei, którzy testują rozwiązania podczas własnych cyklów treningowych. Bo dziś biegacze – zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści – oczekują sprzętu, który będzie ich kompleksowo wspierać na każdym etapie – od planowania treningu, przez monitorowanie regeneracji i zdrowia, aż po start w zawodach. Dlatego HUAWEI WATCH GT Runner 2 łączy w sobie lekkość noszenia z trwałością materiałów, ultraprecyzyjny GPS z dokładnymi pomiarami parametrów organizmu oraz wielogodzinną pracę z zaawansowanymi funkcjami sportowymi, w tym inteligentnym trybem maratońskim i personalizowanymi planami treningowymi.



Płatności zbliżeniowe

Podczas madryckiej premiery firma potwierdziła również integrację z usługą Curve Pay, która umożliwi korzystanie z niezależnych płatności NFC na urządzeniach noszonych Huawei. W pierwszej kolejności funkcja ta trafi do użytkowników zegarków HUAWEI WATCH GT Runner 2 w wybranych krajach – w tym w Polsce. Aby ją aktywować, wystarczy sparować smartwatch ze smartfonem z systemem Android, HMS lub iOS. Płatność można zrealizować samym zegarkiem – bez konieczności posiadania przy sobie telefonu, co zwiększa wygodę podczas treningu czy biegania. O wprowadzeniu płatności NFC na kolejne modele firma Huawei będzie informować na bieżąco.



Ceny oraz dostępność

Rekomendowana cena HUAWEI WATCH GT Runner 2 w Europie wynosi 399 EURO. W Polsce urządzenie zadebiutuje już 9 marca 2026 r. Tylko do tego dnia osoby zainteresowane jego zakupem mogą otrzymać kupon rabatowy, który obniży cenę zakupu o 100 PLN. Z promocji Early Bird można skorzystać na stronach internetowych Partnerów Biznesowych firmy: sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI