AMD na targach Mobile World Congress 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów MWC 2026 firma AMD ogłosiła nowe produkty i inicjatywy, które mają na celu rozwój sztucznej inteligencji wszędzie i dla każdego, w tym rozszerzenie obecnego portfolio rozwiązań klienckich, a także wprowadzenie sztucznej inteligencji w sektorze telekomunikacyjnym, aby umożliwić otwarte, wydajne i ekonomicznie opłacalne wdrożenia AI i vRAN od rdzenia sieci po jej brzeg (edge). AMD zaprezentowało nowe procesory stacjonarne Ryzen AI serii 400 i Ryzen AI PRO serii 400, zapewniające użytkownikom i firmom doświadczenia z AI nowej generacji. Łącząc wysokowydajne procesory „Zen 5”, grafikę AMD RDNA 3.5 i układy NPU AMD XDNA 2, obie rodziny procesorów oferują do 50 TOPS mocy obliczeniowej AI w NPU, zapewniając stabilną wydajność i inteligencję przetwarzaną bezpośrednio na urządzeniu (on device).







AMD ogłosiło swój udział w projekcie Open Telco AI, wraz z GSMA, AT&T, TensorWave i innymi liderami branży, aby przyspieszyć wdrażanie zaufanych, gotowych do produkcji rozwiązań AI w sieciach telekomunikacyjnych. Projekt ten, mający na celu wyjście poza etap pilotażowy dzięki platformie opentelco.io, opiera się na zasobach obliczeniowych AMD, od procesorów graficznych Instinct do szkolenia AI na poziomie telekomunikacyjnym, przez pakiet Enterprise AI Suite do operacjonalizacji AI od fazy eksperymentalnej do produkcji na dużą skalę, po serwerowe procesory EPYC 8005 do wydajnych i zrównoważonych wdrożeń brzegowych.



Dodatkowo firma AMD uczestniczyła w uruchomieniu przez Fundację Linux projektu OCUDU, mającego na celu przyspieszenie innowacji Open Source AI-RAN. Inicjatywa ta to ekosystem publiczno-prywatny, komercyjny i badawczy, a także open-source’owy stos dla CU i DU (część Open RAN) i oferuje wsparcie Departamentu Wojny (DoW).

















źródło: Info Prasowe - AMD