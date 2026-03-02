2026-03-02 13:00
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
Motorola edge 70 fusion oficjalnie zaprezentowana

Warszawa, 2 marca 2026 r. – Podczas targów MWC 2026 zadebiutował smartfon motorola edge 70 fusion, łączący w średniej półce cenowej wyrazisty design, pojemną baterię oraz zaawansowaną fotografię wspieraną przez AI. Dzięki partnerstwu z FIFA model będzie dostępny także w specjalnej edycji FIFA World Cup 26 Collection, przygotowanej z myślą o fanach piłki nożnej. Motorola edge 70 fusion wyposażona została w zakrzywiony 6.78-calowy wyświetlacz Extreme AMOLED o rozdzielczości Super HD (1220p) i częstotliwości odświeżania do 144 Hz. Jasność sięgająca 5200 nitów zapewnia bardzo dobrą czytelność obrazu również w pełnym słońcu, a certyfikat Pantone Validated Colour potwierdza wierne odwzorowanie kolorów.



Smukła, harmonijna linia obudowy oraz cienkie ramki podkreślają nowoczesny charakter urządzenia. Wykończenia inspirowane nylonem i lnem są trwałe i przyjemne w dotyku. Smartfon dostępny jest w pięciu wariantach kolorystycznych Pantone, a szósty przygotowano specjalnie dla edycji FIFA World Cup 26 Collection. Model spełnia normy odporności IP69 w zakresie ochrony przed wodą i kurzem oraz posiada certyfikację MIL-STD-810H. Ekran chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 7i.

Nowy poziom mobilnej fotografii
Nowy edge 70 fusion to pierwszy smartfon wyposażony w matrycę Sony LYTIA 710. Główny aparat 50 Mpx z optyczną stabilizacją obrazu umożliwia wykonywanie szczegółowych zdjęć z naturalnym odwzorowaniem kolorów – zarówno w dzień, jak i w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Moduł fotograficzny obejmuje również ultraszerokokątny obiektyw 13 Mpx z polem widzenia 122° i funkcją makro oraz przedni aparat 32 Mpx z możliwością nagrywania wideo w jakości 4K. Za przetwarzanie obrazu odpowiada moto ai – inteligentny silnik, który automatycznie optymalizuje parametry zdjęć. Funkcja Signature Style pozwala zachować spójną estetykę fotografii.

Nowoczesny procesor i aż dwa warianty baterii do wyboru
Za wydajność urządzenia odpowiada procesor Snapdragon 7s Gen 3, wspierający płynną pracę systemu i funkcji AI. Smartfon oferuje głośniki stereo z technologią Dolby Atmos oraz obsługę dźwięku Hi-Res Audio.

Dostępne są dwa warianty baterii:
· 5200 mAh (smuklejszy profil 7.21 mm, 177 g),
· 7000 mAh (profil 7.99 mm, 193 g).
Oba modele obsługują szybkie ładowanie TurboPower 68 W. Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 16. Producent deklaruje 5 lat wsparcia obejmującego 3 kolejne wersje systemu Android oraz 5 lat aktualizacji zabezpieczeń (SMR) – do lipca 2031 roku.

Moto ai w najnowszej odsłonie
Najnowsza wersja moto ai analizuje treści wyświetlane na ekranie i wspiera użytkownika w codziennych zadaniach. Funkcja Next Move rozpoznaje kontekst i sugeruje kolejne działania. Narzędzia takie jak Catch me up, Pay attention czy Remember this pomagają organizować informacje, natomiast generatywne funkcje umożliwiają tworzenie playlist, grafik, naklejek i tapet bezpośrednio na urządzeniu.

Motorola edge 70 fusion w Polsce
Motorola edge 70 fusion trafi do sprzedaży w Polsce w wariantach z baterią 5200 mAh oraz 7000 mAh. Na rynku pojawi się również edycja FIFA World Cup 26 Collection, dostępna w zestawie ze słuchawkami moto buds bass. Szczegółowa dostępność smartfona w Polsce zostanie ogłoszona bliżej terminu rozpoczęcia jego lokalnej sprzedaży.

Ceny rekomendowane:
· motorola edge 70 fusion 8/256 GB (5200 mAh) – 1899 PLN
· motorola edge 70 fusion 8/256 GB (7000 mAh) – 1999 PLN
· motorola edge 70 fusion 12/256 GB (5200 mAh) – 1999 PLN
· motorola edge 70 fusion 12/256 GB (7000 mAh) – 2299 PLN
· zestaw motorola edge 70 fusion 8/256 GB FIFA World Cup 26 Collection (5200 mAh) + moto buds bass – 2499 PLN




źródło: Info Prasowe - motorola
