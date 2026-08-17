Hakii - nowa marka dla aktywnych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku sprzętu audio i artykułów sportowych debiutuje marka HAKII. Marka specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań z kategorii Smart Sports Audio oraz Wearable Audio, łącząc zaawansowaną inżynierię dźwięku z ergonomią dostosowaną do ruchu i zmiennych warunków atmosferycznych. Filozofia HAKII opiera się na koncepcji Smart Sports Audio — bezkompromisowym połączeniu zaawansowanej inżynierii akustycznej, bezpieczeństwa użytkownika oraz wygody podczas intensywnego ruchu. Marka projektuje swoje urządzenia z myślą o realiach treningowych, eliminując najczęstsze bolączki tradycyjnych słuchawek TWS, takie jak wypadanie z uszu, brak świadomości otoczenia czy uszkodzenia spowodowane potem i wodą.







HAKII WIND IIS

Inteligentne okulary kolarskie z wbudowanym systemem audio Open-Ear. Łączą w sobie ochronę wzroku przed wiatrem i promieniowaniem UV z bezpiecznym słuchaniem muzyki oraz prowadzeniem rozmów podczas jazdy na rowerze czy biegania. Kierunkowa transmisja dźwięku eliminuje potrzebę wkładania słuchawek do uszu, gwarantując stałą czujność na drodze.



Warianty: BLACK (EAN: 6939119053086) | GREEN (EAN: 6939119053093) - Cena: 399 PLN.





HAKII SOLE

Bezprzewodowe słuchawki przewodnictwa kostnego z odtwarzaczem MP3 (32 GB). Stworzone do najbardziej ekstremalnych warunków i sportów wodnych dzięki najwyższej klasie wodoodporności IPX8 (możliwość pływania do 10 m pod wodą). Pamięć wewnętrzna mieści do 10000 utworów, a przetworniki przewodnictwa kostnego z technologią Bass Enhancement dostarczają dynamiczny dźwięk bez zasłaniania kanału słuchowego.



Warianty: COOL GREEN (EAN: 6939119053451) | BLACK GREEN (EAN: 6939119053444) - Cena 299 PLN.





HAKII LIGHT II

Bezprzewodowe słuchawki sportowe z odtwarzaczem MP3 i pakiem oświetlenia LED. Zaprojektowane specjalnie z myślą o bezpiecznym treningu po zmroku. Posiadają wbudowaną taśmę świetlną LED o kącie świecenia 180° widoczną z odległości ponad 100 metrów, wbudowaną pamięć 32 GB, podwójny mikrofon z redukcją szumu wiatru oraz baterię pozwalającą na nawet 28 godzin pracy.



Warianty: BLACK-GREEN (EAN: 6939119048990) | BLACK-ORANGE (EAN: 6939119046880) - Cena: 249 PLN.





HAKII LINK

Bezprzewodowe słuchawki otwarte z technologią abTube. Słuchawki typu Open-Ear wykorzystujące opatentowany pałąk z pamięcią tytanową oraz amortyzujące poduszki powietrzne Air Cushion. Oferują 12- milimetrowe przetworniki dynamiczne, zaawansowaną redukcję wycieku dźwięku oraz bezprecedensowy komfort noszenia bez ucisku nawet podczas wielogodzinnych treningów.



Warianty: BLACK (EAN: 6939119036737) | GREEN (EAN: 6939119036744) - Cena 269 PLN.





























źródło: Info Prasowe - MIP