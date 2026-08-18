Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic przedstawia model LSD500-4K – nowy projektor laserowy o natywnej rozdzielczości 4K Ultra HD i jasności 5000 ANSI lumenów. Model LSD500-4K wykorzystuje najnowszą technologię lasera fosforowego, zapewniając wysoką wydajność, wszechstronność oraz funkcje ułatwiające instalację w różnych zastosowaniach i środowiskach, w tym tryb Golf Mode zoptymalizowany pod kątem dokładności odwzorowania kolorów. Projektor ViewSonic LSD500-4K zapewnia wyjątkową wszechstronność w środowiskach edukacyjnych, biznesowych, korporacyjnych i detalicznych, a także w zastosowaniach domowej rozrywki.







To niewymagający częstej konserwacji projektor bezlampowy, zaprojektowany do wyświetlania żywych obrazów i kolorów nawet przy świetle otoczenia. Dzięki najnowszej technologii lasera fosforowego model LSD500-4K zapewnia do 30 000 godzin pracy bez konieczności konserwacji (w zależności od użytkowania) i bez potrzeby wymiany lampy. W porównaniu z tradycyjnymi modelami lampowymi model LSD500-4K zmniejsza zużycie energii nawet o 49 procent.



Aby LSD500-4K mógł sprawdzić się w różnorodnych przestrzeniach, projektor wyposażono w 1,6-krotny zoom optyczny, co zapewnia wyjątkową elastyczność ustawienia. Projekcja 360 stopni obsługuje montaż sufitowy, podłogowy oraz w orientacji pionowej. Model LSD500-4K posiada szczelny układ optyczny z certyfikatem IP6X, który blokuje kurz, zapewniając stałą jakość obrazu bez potrzeby stosowania filtra.



ViewSonic LSD500-4K

• Natywna rozdzielczość 4K UHD (3840×2160) i jasność 5000 ANSI lumenów

• Dedykowana funkcja Golf Mode do precyzyjnego dostrajania kolorów, wzmacniająca odcienie niebieskiego i zielonego

• Funkcje ułatwiające instalację: obrót projekcji o 360 stopni, 1,6-krotny zoom optyczny, korekcja w 4 rogach oraz korekcja zniekształceń trapezowych w poziomie i pionie

• Kompleksowa integracja systemowa obsługująca wiodące systemy sterowania AV klasy enterprise oraz scentralizowane ekosystemy zarządzania IT

• Opcje łączności obejmują 2x HDMI 2.0 ze wsparciem HDCP 2.3, USB-A 2.0 5V/1.5A, sterowanie RJ45 LAN, RS232 oraz wyjście audio 3.5 mm













źródło: Info Prasowe - ViewSonic