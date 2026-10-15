Halloween 2026 w grach Wargamingu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wraz z tym, jak jesienny księżyc rozświetla nocne niebo, a cienie gęstnieją, serie World of Tanks i World of Warships wypełniają się duchem Halloween. Klimatyczne historie, nowe tryby gry, tematyczne nagrody oraz ekskluzywne pojazdy i dowódcy trafiają do gier studia Wargaming. Na graczy czekają piekielne krajobrazy, potworne bitwy czołgów i tajemnicze wydarzenia na morzu. Oto, jakie “cukierki” i “psikusy” czekają na tych, którzy znajdą w sobie odwagę, by zagrać w World of Tanks, World of Tanks: HEAT, World of Tanks Blitz, World of Tanks Modern Armor, World of Warships, czy World of Warships: Legends...







World of Tanks PC

Od 15 października do 2 listopada do World of Tanks wraca uwielbiane przez fanów Halloweenowe wydarzenie osadzone w uniwersum Mirny-13. Na graczy czeka jego nowy rozdział „Babilon – Mroczna Wieża”. Czołgiści stoczą bój w 12 etapach o narastającej trudności, odkryją tajemnice Mroczne Wieży i zmierzą się z przerażającym mechanicznym bossem znanym jako Pająk. Po drodze do dyspozycji śmiałków znajdą się ekskluzywne nagrody, w tym nowy ciężki czołg Premium poziomu IX – Eclipse. Po raz pierwszy gracze, którzy ukończą wydarzenie będą mieli wpływ na przebieg historii, głosując na jej kolejny rozdział.











źródło: Info Prasowe - Wargaming

Groza osiągnie swoje apogeum w Halloweenowej kampanii HEAT. Wydarzenie będzie miało miejsce na mrocznej wersji jeden z popularnych map. Do gry trafią ograniczone czasowo misje, Przepustka wydarzenia z unikalnymi nagrodami oraz specjalne pakiety i przedmioty w sklepie. Zabawa zaczyna się 21 października – więcej informacji wkrótce!Od 16 do 30 października w Blitz święto duchów całkowicie odmieni pole bitwy. Pojazdy poziomów IV-X mogą dołączyć do wypełnionych trwogą celebracji – gracze otrzymają nagrody za zadawanie obrażeń. Wśród dostępnych przedmiotów do odblokowania będzie Morbid, zatrważający czołgi średni VII poziomu. Wydarzenie wprowadza do gry również „Całkowite szaleństwo”, nowy chaotyczny tryb gry. „Gotycki garaż”, tematyczne przedmioty kosmetyczne, prezenty oraz powrót czołgów Dracula, Helsing i Lycan dopełniają ponurego święta.Popularne wydarzenie organizowane z okazji Halloween powraca na 3 tygodnie zaczynając od 13 października. Potwory przejmą place boju, a gracze będą mogli odblokować tematyczny, wysokopoziomowy czołg Premium za samo granie. Do gry trafi też tryb „Monster Mash”. Czołgiści będą mogli zatrudnić dwóch nowych, złowieszczych dowódców 3D z własnymi kwestiami dialogowymi i przejąć stery potwornych czołgów.Morski horror dociera na wysokie morza. Rozpoczynające się na początku listopada i dostępne przez dwie aktualizacje, nowe wydarzenie „Horror z głębi” zaprasza graczy do odkrycia tajemniczego kultu i serii niecodziennych wydarzeń w Trójkącie Bermudzkim. W ramach Operacji, gracze staną naprzeciw wrogim okrętom w siedmioosobowych drużynach.Ukończenie zadań nagrodzi kapitanów Gwiazdami, za które można odblokować okolicznościowy nagrody i specjalną walutę, która pozwoli ozdobić wypożyczony okręt Expeditioner. Pięć ścieżek rozwoju zmienią jego wygląd i sposób rozgrywki.Od 5 października do 2 listopada, w Legends dostępny jest specjalny tryb bitewny z okazji Halloween. Gracze muszą zmierzyć się z bezgłowym Admirałem Ludwgiem Jacksonem i powstrzymać go przed zebraniem fragmentów jego zbrukanej duszy. Aktywności wykonywane w trakcie trwania wydarzenia nagrodzą graczy specjalną walutą, którą można wymienić na dowódców i skórki, w tym nową, wysokopoziomową wersję polskiej Błyskawicy, a także na inne nagrody.