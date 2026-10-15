Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czytniki e-booków rzadko stawiają użytkownika przed wyborem sposobu czytania. Najczęściej różnią się rozmiarem ekranu, ceną lub dodatkowymi funkcjami. W serii PocketBook Verta to ekran staje się głównym kryterium wyboru. Nowa linia obejmuje dwa 6-calowe modele: PocketBook Verta wyposażony jest w monochromatyczny ekran E Ink Carta 1300. Natomiast PocketBook Verta Color oferuje kolorowy wyświetlacz E Ink Kaleido 3, obsługujący 4096 barw. Oba urządzenia zachowują zalety technologii E Ink. Zapewniają wysoki komfort czytania, dobrą widoczność w świetle dziennym i długi czas pracy na baterii.







Nowością są również wymienne tylne panele. Dzięki nim użytkownicy mogą łatwo zmienić wygląd swojego czytnika. To proste rozwiązanie pozwala nadać urządzeniu bardziej osobisty charakter. Oba modele oferują również funkcje znane z innych czytników PocketBook. Użytkownicy mogą słuchać audiobooków przez Bluetooth i korzystać z funkcji Text-to-Speech. Do dyspozycji mają także regulowane podświetlenie SMARTlight, a docelowo będą współpracować z aplikacjami Empik Go i Legimi. PocketBook Verta i Verta Color obsługują 25 popularnych formatów e-booków. Wspierają również zabezpieczenia Adobe DRM i LCP DRM. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z książek pochodzących z różnych źródeł.



Sprzedaż obu modeli rozpocznie się w listopadzie 2026 roku. Producent ustalił sugerowaną cenę detaliczną na 789 PLN dla PocketBook Verta oraz 839 PLN dla Verta Color.















źródło: Info Prasowe - PocketBook