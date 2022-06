Hama Basic - niedrogi, wszechstronny oczyszczacz powietrza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty producenta HAMA, dołączył kolejny oczyszczacz powietrza, który wiosną i latem będzie prawdziwym wybawieniem dla alergików. W cenie poniżej 350 PLN dostaniemy sprzęt z filtrami: wstępnym, EPA E11 i z węglem aktywnym z dodatkową warstwą zimnego katalizatora. Usunie z powietrza 99,2 proc. zanieczyszczeń. W dodatku można nim sterować pilotem, aplikacją i głosowo. Wirusy, kurz, pyłki, roztocza, bakterie, dym tytoniowy czy sierść zwierząt – tym oddychamy w naszych domach na co dzień. Efektem w dłuższym okresie czasu mogą być alergie, astma i inne problemy zdrowotne. Wiosna czy początek lata przez bezustanne pylenie z kwitnących drzew czy kwiatów to też koszmar dla alergików. Ale najnowsza propozycja z portfolio niemieckiego producenta Hama - oczyszczacz powietrza Basic z multifiltrem - rozprawi się z wszelkimi, nawet najmniejszymi cząsteczkami, zarazkami i nieprzyjemnymi zapachami.







Urządzenie zostało zamknięte w szaro-metalicznej podłużnej obudowie, pokrytej połyskującym lakierem, która bez problemu powinna wtopić się w otoczenie pozostałego sprzętu RTV. Ma 20 cm głębokości, 33 cm szerokości i 60 cm wysokości, przy zaledwie 5.8 kg wagi. Ze względu na swój na rozmiar i specyfikację techniczną (nominalna moc 55 W) poradzi sobie z oczyszczaniem powietrza według normy NRCC-54013-2011 w pomieszczeniu o wielkości do 52 mkw., a zgodnie z normą ANSI/AHAM AC-1 2015 do 17 mkw. Cechuje się silnym poczwórnym systemem filtracji. Sprzęt wywiązuje się ze swojego zadania poprzez wielokrotne filtrowanie filtrem wstępnym, EPA E11 oraz filtrem z węglem aktywnym z dodatkową warstwą zimnego katalizatora. Filtr wstępny służy do usuwania z powietrza kurzu i sierści, filtr EPA stosuje się do usuwania wirusów, bakterii, drobnego pyłu i pyłków, a rolą filtra z węglem aktywnym z warstwą zimnego katalizatora jest pozbywanie się zapachów i gazów odlotowych, np. formaldehydu. Koniec z męczeniem się z przykrymi zapachami, towarzyszącymi gotowaniu, smażeniu, pieczeniu czy z gryzącym w oczy dymem tytoniowym.



Zwiększona moc to wynik jonowego oczyszczania. Najdrobniejsze cząsteczki łączą się w duże grupy, które mogą być łatwiej filtrowane. Nie można zapomnieć o jego funkcji anionowej. Ten produkt generuje jony ujemne (aniony) i niewielkie ilości ozonu. Aniony wiążą się z dodatnio naładowanymi cząsteczkami brudu, pozbywając się ich.



To świetna wiadomość dla alergików i osób narażonych na emisje gazów, bo oczyszczacz jest w stanie usunąć z powietrza w pokoju 99.2 proc. wszystkich wirusów, pyłków i innych alergenów, takich jak sierść zwierząt, kurz domowy i zanieczyszczenia o wielkości do 0,3 µm. Hama Basic może się pochwalić wydajnością oczyszczania o wartości 250 m³/h w pomieszczeniach o powierzchni do 65 mkw. Warto zaznaczyć, że specjalny czujnik analizuje stan zanieczyszczenia powietrza w domu i automatycznie ustawia odpowiednią prędkość obrotową wentylatora do usuwania cząsteczek. Da się go też oczywiście regulować samodzielnie.



Użytkownik może liczyć na wygodną zdalną obsługę. Za pomocą aplikacji Hama Smart Home w jego zasięgu jest sterowanie oczyszczaczem powietrza smartfonem czy tabletem z każdego miejsca w swoich czterech kątach o każdej porze dni lub nocy. Producent pomyślał również o obsłudze asystentów głosowych Amazon Alexa i Google Assistant, wystarczy tylko wypowiedzieć odpowiednią komendę. Do zestawu dostajemy też pilot zdalnego sterowania. Co więcej, kontroler tworzy bezpośrednie połączenie Wi-Fi z routerem, co zapewnia możliwość łączenia z innymi inteligentnymi urządzeniami, np. systemem sterowania ogrzewaniem.



Kolejnym atutem prezentowanego oczyszczacza jest jego cicha praca. Głośność wynosi 50 dB w trybie standardowym i 40 dB w trybie snu, co zagwarantuje niezakłócony i przyjemny sen. W tym drugim wyświetlacz zostanie wyłączony, aby żadne źródło światła nie zakłócało odpoczynku.



Sterować urządzeniem możemy też dotykowo na ekranie LED. Wyświetlacz pokazuje m.in. wybrany tryb działania, temperaturę w stopniach Celsjusza, aktualny stan czystości powietrza i potrzebę wymiany filtra, którego żywotność – w zależności od intensywności użytkowania - wynosi od 6 do 12 miesięcy. Nie mogło tu też zabraknąć funkcji timera z możliwością zaprogramowania działania od 1 do 12 godzin.



Sugerowana cena detaliczna oczyszczacza Hama Basic wynosi 349 PLN. W cenie ok. 84.90 PLN można dokupić osobny filtr (znajduje się on od razu w komplecie przy kupnie oczyszczacza).



Warto przypomnieć, że w ofercie marki dostępny jest też inny model oczyszczacza Hama Smart z filtrem HEPA H13 w cenie 549 PLN, przeznaczonych do większych pomieszczeń.



























Źródło: Info Prasowe / Hama