Nowe procesory AMD Ryzen Embedded R2000

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD zapowiedziała drugą generację procesorów Ryzen Embedded SoC. Nowa seria R2000 oferuje nawet o 81% lepszą wydajność w porównaniu do poprzedniej generacji zarówno w dziedzinie wydajności CPU jak i zintegrowanego układu graficznego. Te nowe procesory są przewidziane dla obecnie najpopularniejszych rozwiązań przemysłowych – od robotyki i sprzętu do widzenia maszynowego po internet rzeczy i urządzenia typu „thin client”. Procesory AMD Ryzen Embedded R2000 to nowy poziom wydajności, podwojona liczba rdzeni, zwiększona skalowalność i wsparcie, obsługa Windows 11, zaawansowane funkcje ochronne oraz do 10 lat planowanej dostępności produktu. Nowe procesory są prezentowane w tym tygodniu na targach Embedded World na stoisku AMD (nr 239 w hali 3A).







Więcej informacji, w tym specyfikację i komentarze firm z branży znajdą Państwo w Informacji Prasowej.