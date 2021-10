Hama DIR355BT - radio cyfrowe i internetowe

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do portfoli marki trafiło designerskie radio internetowe i cyfrowe FM, DAB/DAB+ o mocy 5 W. Jest w stanie pełnić funkcję głośnika Bluetooth z dostępem do Spotify. Można nim także sterować zdalnie dzięki specjalnej aplikacji. Łatwo je zamontować w dowolnym pomieszczeniu bez konieczności wiercenia. Ten model właśnie dołączył do szerokiego segmentu radioodbiorników cyfrowych i internetowych od niemieckiego producenta. Wyróżnia się wyjątkowo niewielkimi gabarytami (wymiary 21 x 21 x 7.3 cm, waga 1523 g). Kwadratowy kształt z zaokrąglonymi rogami wychodzi naprzeciw obecnie panującym minimalistycznym designerskim trendom. Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne – czarnej i białej, co pozwoli dopasować radio do stylistyki reszty mebli w mieszkaniu czy domu.







Radio umożliwia dostęp do muzyki i informacji z ponad 20 000 internetowych stacji radiowych i około 10 000 podcastów z całego świata. We wbudowanej pamięci wewnętrznej znalazło się miejsce na zapisanie 30 ulubionych stacji lokalnych FM, DAB, DAB + (to ostatnie gwarantuje brak szumów i czysty dźwięk). Może się też pochwalić kompatybilnością z aplikacją Spotify i jej przepastnych zasobów utworów muzycznych.



Urządzenie dysponuje głośnikiem o mocy 5 W. Wystarczy je połączyć z Internetem poprzez sieć Wi-Fi lub kabel Ethernet. Nie zabrakło tu też modułu Bluetooth w wersji 4.2, dzięki czemu łatwo zamienić je w designerski głośnik mobilny i strumieniować muzykę ze smartfona, tabletu czy komputera. Informacje można obserwować na kolorowym ekranie TFT o przekątnej 2,4" z menu nawigacji. Jego podświetlenie dostosowuje się do aktualnych warunków oświetleniowych, nie ma więc szans na oślepienie użytkownika w nicy.



Warto wspomnieć, że za pomocą aplikacji UNDOK możliwe jest wygodne sterowanie odbiornikiem radiowym z kanapy, łóżka czy fotela za pomocą smartfona czy tabletu. Radio zostało wyposażone w gniazdo liniowe, słuchawkowe i AUX-IN. Dzięki temu można podłączyć do niego inne urządzenia, np. smartfon, odtwarzacz MP3, głośniki, wzmacniacz czy słuchawki. Z innych funkcjonalności trzeba wymienić budzik i 7 przycisków bezpośredniego wybierania stacji na obudowie.



Producent przewidział trzy sposoby instalacji sprzętu - możliwość montażu zintegrowanego za pomocą płyty montażowej, przymocowania przy użyciu zacisku niewymagającego wiercenia albo zwyczajnego ustawienia radia pionowo. Dzięki wszechstronnym materiałom montażowym łatwo będzie znaleźć dla niego odpowiednie miejsce w swoich czterech kątach.



Sugerowana cena detaliczna radia cyfrowego i internetowego Bluetooth Hama DIR355BT wynosi 499 PLN.

































Źródło: Info Prasowe / Hama