Matrix Audio X-SABRE 3 Streaming DAC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Matrix Audio, po dużym sukcesie przetwornika cyfrowo-analogowego X-SABRE PRO MQA, wprowadził na rynek zupełnie nową i przełomową zarazem wersję swojego flagowego źródła cyfrowego. Co istotne - po czterech latach prac badawczych - zbudowano urządzenie od podstaw, integrując doskonały DAC z przemyślanym i dopracowanym oraz funkcjonalnym streamerem. Na pokładzie znalazł się także przedwzmacniacz, dzięki czemu X-SABRE 3 może sterować bezpośrednio głośnością wzmacniacza lub końcówek mocy. Dlatego najnowszy produkt firmy Matrix Audio jest doskonałą propozycją dla wszystkich tych, którzy szukają najwyższej klasy, dopracowanego źródła cyfrowego.







Matrix Audio posiada wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu urządzeń audio z różnych przedziałów cenowych. Projektuje przy tym nie tylko pod swoją marką, ale także dla wielu innych, często bardzo znanych, firm. Dzięki temu ma doskonałe rozeznanie, a także techniczne know-how, które pozwala tworzyć urządzenia nie tylko świetnie wyglądające i łatwe w obsłudze, ale przede wszystkim doskonale brzmiące, często najlepiej w swoim przedziale cenowym. Jednocześnie przy konstrukcji X-SABRE 3 postanowiono z jednej strony czerpać z doświadczeń firmy, z drugiej zaś – postawiono na innowacyjność, nowe funkcje oraz jeszcze lepsze, niż dotychczasowym X-SABRE MQA PRO brzmienie.



Matrix Audio X-SABRE 3 to nie tylko starannie zaimplementowany flagowy układ przetwornika cyfrowo-analogowego firmy ESS Technology, czyli ESS 9038PRO. To także doskonały zegar Crystek CCHD-950 oraz świetne, stabilne zasilanie. I przede wszystkim pieczołowita konstrukcja elektroniczna, z uwzględnieniem każdego szczegółu. Zapewnia to dojrzałe, nasycone brzmienie, z doskonałą panoramą stereo i czarnym tłem. Co istotne, X-SABRE 3 posiada także izolowaną konstrukcję wewnętrzną – układy konwersji audio są fizycznie odizolowane od elektroniki sterującej oraz zasilania, dzięki czemu uniknięto jakichkolwiek niepożądanych interferencji. A jeżeli już o zasilaniu mowa – to najnowszy sieciowy przetwornik Matrix Audio posiada bardzo wydajny i mocno przewymiarowany transformator toroidalny wraz z baterią szesnastu wysokiej jakości kondensatorów filtrujących. Taka konfiguracja zapewnia idealnie stabilne napięcie zasilania dla sekcji analogowej, a w rezultacie między innymi niczym nieograniczoną dynamikę oraz znakomitą kontrolę i definicję basu.



Najnowszy sieciowy przetwornik Matrix Audio to także pełnowartościowy streamer, na dodatek śmiało podążający za najnowszymi trendami i pożądanymi rozwiązaniami. X-SABRE 3 posiada oczywiście certyfikat Roon Ready, czyli może pracować, jako Roon Endpoint. W takim przypadku konfiguracja jest banalnie prosta – wystarczy podłączyć urządzenie do sieci, a w aplikacji Roon wybrać X-SABRE 3, jako urządzenie grające muzykę. Mało tego: na pokładzie mamy tutaj także nie tylko Spotify Connect, ale także najnowszy hit, czyli Tidal Connect.



Dzięki tej ostatniej funkcjonalności używanie aplikacji Tidal nigdy nie było tak proste. Wystarczy wybrać w niej X-SABRE 3 i możemy odtwarzać muzykę bezpośrednio z aplikacji Tidal. Oczywiście analogicznie w przypadku Spotify. Co równie istotne – urządzenie wyświetli nam okładkę aktualnie odtwarzanej płyty na wysokiej rozdzielczości wyświetlaczu. Oczywiście nie zapominano także o pełnym wsparciu dla standardów takich, jak MQA, AirPlay2, UPnP, czy DLNA.



Najnowszy Matrix Audio X-SABRE 3 to także zaprojektowana od nowa obudowa w postaci aluminiowego bloku. Taka konstrukcja zapewnia nie tylko pełną izolację od zakłóceń elektromagnetycznych, ale także pełną kontrolę wibracji. Co więcej, nowy przetwornik sieciowy jest także o 10 mm szerszy oraz 2 mm niższy od poprzednika, co sprawia, że nie tylko lepiej wygląda, ale jest też po prostu stabilniejszy.



Sugerowana cena detaliczna brutto urządzenia Matrix Audio X-SABRE 3 wynosi 14999 PLN. Urządzenie można zakupić w wybranych sklepach audio oraz posłuchać – po uprzednim umówieniu się – w sieci sklepów HiFiPRO i MP3Store.

































Źródło: Info Prasowe / MIP