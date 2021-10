Razer Seiren V2 Pro i Seiren V2 X

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer poinformował dzisiaj o wprowadzeniu na rynek dwóch nowych urządzeń ze swojej nagradzanej linii mikrofonów dla streamerów - Seiren V2 Pro i Seiren V2 X. Nowa rodzina produktów Seiren V2 z pewnością stanie się głównym elementem wyposażenia każdego streamera. Urządzenia oferują funkcje premium, które zapewniają realistyczne i naturalne przechwytywanie dźwięku w mikrofonach dynamicznych i pojemnościowych. Seiren V2 Pro oferuje najlepsze w swojej klasie bogate i mocne dźwięki, które pozwalają streamerom na właściwe zaprezentowanie głębi i siły swoich głosów, z jakością tonalną znaną z audycji radiowych prowadzonych przez didżejów.







Filtry górnoprzepustowe i analogowe ograniczniki zapewniają, że mikrofon przechwytuje tylko to, co chcesz, naturalnie odfiltrowując przypadkowe dźwięki i szumy tła. Seiren V2 Pro jest niezbędny dla każdego streamera lub artysty cyfrowego, który chce poprawić jakość dźwięku i efektowność swoich transmisji. Niektóre z podstawowych funkcji Seiren V2 Pro:

▪ Mikrofon dynamiczny, pozwalający na mocne i bogate przechwytywanie głosu

▪ Pasmo przenoszenia 20 Hz do przechwytywania pełnego zakresu dźwięku

▪ Filtr górnoprzepustowy do blokowania niepożądanych niskich częstotliwości

▪ Analogowy ogranicznik zapobiegający zniekształceniom głosu

▪ Doskonały zakres dynamiki i precyzja z bit rate 24



W Seiren V2 X ulepszono wielokrotnie nagradzaną formułę kultowego mikrofonu pojemnościowego Razera - Seiren X. Czysty i wyraźny dźwięk zapewniany przez Seiren V2 X będzie idealną bronią w arsenale każdego początkującego streamera. Wyposażony w superkardioidalną charakterystykę kierunkowości, Seiren V2 X może z łatwością izolować głos streamera od szumu tła, dostarczając tylko to, co publiczność powinna usłyszeć. Niektóre z podstawowych funkcji Seiren V2 X:

• 25-milimetrowy mikrofon pojemnościowy zapewniający naturalną jakość głosu

• Superkardioidalna charkterystyka kierunkowści dla lepszej izolacji głosu od otoczenia

• Analogowy ogranicznik zapobiegający zniekształceniom głosu

• Doskonały zakres dynamiki i precyzja z bit rate 24



Zarówno Seiren V2 Pro, jak i Seiren V2 X mają niemal nieograniczone możliwości personalizacji dzięki bezpośredniej integracji z oprogramowaniem do miksowania dźwięku w Razer Synapse. Streamerzy mogą cieszyć się niezrównaną, niezależnie regulowaną kontrolą poziomów wejścia/wyjścia wielu źródeł dźwięku, aby w pełni dopasować dźwięk wysyłany do odbiorców do dźwięku, który sami słyszą podczas przesyłania strumieniowego.



Ceny:

Seiren V2 Pro: 159.99 EURO (sugerowana cena detaliczna)

Seiren V2 X: 109.99 EURO (sugerowana cena detaliczna)

































Źródło: Info Prasowe / Razer