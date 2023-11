Hama DR5BT DAB/DAB+ z dyskretnym ekranem LCD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Hama wprowadza na rynek radio cyfrowe DR5BT, poszerzając swoją i tak już mocno rozbudowaną ofertę w tym segmencie produktowym. Wbudowane 30 miejsc na ulubione stacje dla fal FM i DAB/DAB+ pozwala na szybki dostęp do najchętniej słuchanych programów z szeroką ofertą muzyki, audycji czy podcastów. W dodatku są one oferowane w cyfrowej jakości, bez żadnych szumów oraz zakłóceń. Całość została zamknięta w eleganckiej i niewielkiej prostokątnej obudowie, utrzymanej w szaro-grafitowych barwach. Wymiary radia to 15.6 x 9.52 x 6 cm, a waga wynosi 350 g. Na froncie urządzenia znajdziemy wszelkie niezbędne przyciski funkcyjne i pokrętło do regulacji głośności. Dzięki dwóm przyciskom bezpośredniego wybierania można zapisać swoje ulubione stacje i natychmiastowo ustawiać je bez konieczności mozolnego ręcznego szukania. Wybór stacji i inne treści możemy odczytywać na ekranie LED o przekątnej 1.7 cala. Nie mogło tu też zabraknąć oczywiście anteny teleskopowej.







Jednym z najważniejszych atutów tego modelu jest wbudowany moduł Bluetooth 5.0, który pozwala na łatwe strumieniowanie muzyki z urządzeń mobilnych, takich jak smartfon, tablet czy laptop. Producent pomyślał też o wbudowaniu gniazda USB-A do odtwarzania plików muzycznych z nośników zewnętrznych, np. pendrive’ów czy odtwarzaczy MP3. Kolejny atut to obecność złącza AUX.



Radio jest zasilanie sieciowo i akumulatorowo, natomiast ładuje się je poprzez dołączony kabel USB-C, wykorzystując zintegrowany port tego typu. Wbudowana bateria pozwala na nieprzerwane słuchanie ukochanych melodii przez 8 godzin. Najnowszy sprzęt z logo Hama bez problemu może więc służyć jako głośnik mobilny o mocy 5 W. Uwagę niewątpliwie zwraca obsługa zaawansowanego kodeka AAC.



Radio cyfrowe Hama DR5BT FM DAB/DAB+ trafiło już do sprzedaży w sugerowanej cenie detalicznej 159 PLN.

































Źródło: Info Prasowe - HAMA