myPhone prezentuje nowe smartfony

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś do sprzedaży trafiły dwa pierwsze smartfony z nowej serii myPhone N23 – modele N23 oraz N23 Lite. Premierze towarzyszy atrakcyjna promocja w postaci darmowego zegarka. Nowa linia myPhone N23, w skład której wejdą trzy modele smartfonów, została zapowiedziana podczas berlińskich targów IFA 2023. 6 listopada na półki sklepowe trafiły dwa pierwsze telefony z tej serii – myPhone N23 i N23 Lite. Premiera ostatniego z zapowiedzianych smartfonów, flagowego modelu myPhone N23 5G, jest zaplanowana na początek grudnia. Model myPhone N23 został wyposażony w 6.51-calowy ekran HD+ o rozdzielczości 1600x720 pikseli. Za płynne działanie smartfona odpowiada procesor MediaTek Helio G36, czysty Android 13 oraz do 12 (6+6) GB pamięci operacyjnej. Rozszerzenie RAM-u jest możliwe, dzięki wykorzystaniu do 6 GB pamięci wewnętrznej.







Odpowiednią jakość zdjęć ma zagwarantować główny aparat 50 Mpx ze wsparciem AI. Przednia kamera 5 Mpx sprawdzi się z kolei do selfie i wideorozmów. Jeśli chodzi o pamięć wewnętrzną, na start otrzymujemy 128 GB przestrzeni na dane, którą po dodaniu dodatkowej karty SD można powiększyć o kolejne 256 GB. Telefon posiada także szereg praktycznych funkcjonalności, które zwiększają komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo danych. To m.in. funkcja rozpoznawania twarzy, boczny czytnik linii papilarnych, Dual SIM oraz technologia NFC. Odpowiedni czas działania zapewnia bateria o pojemności 5000 mAh. Cena smartfona wynosi 599 PLN.



myPhone N23 Lite – dobry wybór na początek

Drugi ze smartfonów myPhone N23 Lite to model dla wszystkich, którzy szukają funkcjonalnego urządzenia w bardzo dobrej cenie. Ekran o wielkości 6.51 cala i rozdzielczości HD+ gwarantuje możliwość oglądania ulubionych treści w komfortowych warunkach, a sprawne działanie to zasługa 8-rdzeniowego układu Unisoc SC9863A, współpracującego z 3 GB RAM i 32 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można powiększyć o 256 GB, dzięki dodatkowej karcie SD. Telefon został wyposażony w baterię o pojemności 4000 mAh. Dokumentowanie najważniejszych momentów oraz wideorozmowy mają zapewnić aparat główny 13 Mpx oraz przednia kamera 5 Mpx. Podobnie, jak model N23, także wersja Lite posiada boczny czytnik linii papilarnych, Dual SIM oraz NFC. Smartfon jest dostępny do kupienia w cenie 399 PLN.



Zegarek w prezencie w ramach promocji na start

Premierze towarzyszy atrakcyjna promocja. Wszyscy, którzy między 6 a 20 listopada kupią telefon myPhone N23 lub N23 Lite i do 4 grudnia 2023 r. wypełnią specjalny formularz, otrzymają prezent w postaci zegarka myPhone Watch CL. Szczegóły na temat promocji. W tym tygodniu oba modele pojawią się także w wybranych salonach Teletorium na terenie całej Polski, gdzie będzie je można obejrzeć na żywo i kupić. Nowe telefony są także dostępne w sklepie internetowym producenta.

































Źródło: Info Prasowe - mPTech