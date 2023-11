Premiera czytnika Empik GoBook 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsza generacja czytnika Empik GoBook pojawiła się na rynku niemal 2 lata temu. Jego pozytywne przyjęcie przez branżę i użytkowników, a także sukces sprzedażowy sprawiły, że Empik Go zdecydował się na udostępnienie nowego produktu dla czytelników. Współpraca z firmą PocketBook, producentem popularnych w Polsce czytników, była kluczowa dla marki. Empik Go po raz kolejny chciał udostępnić swoim użytkownikom produkt niezawodny technologicznie, jak i bezpieczny dla zdrowia. Empik GoBook 2.0 został oparty na podzespołach najnowszego modelu PocketBook Verse. Jest wyposażony w komfortowy dla oczu 6-calowy ekran dotykowy E-Ink Carta i podświetlenie SMARTlight z regulacją temperatury barwnej ekranu.







Empik GoBook 2.0. został wyposażony w kilka dodatkowych funkcji, które mają na celu podniesienie jakości korzystania z urządzenia na co dzień. Czytnik zyskał wejście USB-C, nową solidną konstrukcję, pozostając przy tym wciąż lekki. Marka dodała też możliwość przeglądania katalogu ebooków oraz dodawania do biblioteki tytułów z poziomu czytnika w aplikacji Empik Go. Nowe urządzenie jest kompatybilne z 25 formatami plików tekstowych oraz graficznych, które nie wymagają konwersji. Twórcy nowego czytnika postanowili wzbogacić go nie tylko o nowe rozwiązania technologiczne, ale także zadbali o zmianę wyglądu. GoBook 2.0 dostępny jest w kolorze sky lagoon, który nawiązuje do brandowego koloru aplikacji Empik Go.



Urządzenie, które powstało we współpracy Empik Go i firmy PocketBook, będzie dostępne we wszystkich salonach stacjonarnych Empiku oraz na empik.com. Wraz z czytnikiem użytkownik otrzymuje zainstalowaną na urządzeniu aplikację Empik Go oraz darmowy kod na 60 dni do abonamentu Go Mini, w ramach którego można przeczytać lub przesłuchać 4 tytuły z puli ponad 130 tys. e-booków, audiobooków i podcastów.



Cena - 589 PLN.





















Źródło: Info Prasowe - EMPIK