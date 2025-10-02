Hama High Power o mocy 65, 150 i 200 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

HAMA ogłosiła premierę trzech modeli powerbanków z kolorowym ekranem TFT, wyświetlającym szczegółowe informacje o napięciu czy natężeniu prądu. Każdy z nich ma pojemność 20000 lub 24000 mAh, dysponuje dwoma złączami USB-C i USB-A oraz wyróżnia się technologiami Power Delivery, a także Qualcomm Quick Charge 3.0. Bez problemu w mig naładuje smartfon, tablet, konsolę mobilną czy nawet gamingowy laptop. Pośpiech, delegacja lub wycieczka i brak wystarczającej mocy, by błyskawicznie przywrócić energetycznie do życia notebooka, czytnik e-Booków, słuchawki lub głośnik Bluetooth czy telefon? Zwykła proza życia! Jest jeszcze drugi scenariusz, w którym nic takiego nigdy nam nie zagrozi.







Wystarczy zaopatrzyć się w potężny powerbank, wyglądem przypominający znacznie bardziej wysublimowane urządzenie, kojarzące się z minimalizmem i elegancją. W tym kontekście niemiecka marka Hama zaprezentowała właśnie trzy najnowsze designerskie banki energii z serii High Power.



Każdy z nich przypomina metaliczne cygaro i został utrzymany w stonowanej stalowoszarej kolorystyce z czarnym sporym ekranem. Wymiary dwóch największych powerbanków wynoszą 56.27 x 160 x 56.27 mm przy 639 g wagi, podczas gdy najmniejszego 56 x 160 x 56 mm (481 g). Dysponują mocą wyjściową 65 (model o pojemności 20000 mAh), 150 i 200 watów (tu już pojemność 24000 mAh). Spokojnie możemy je zabrać na pokład każdego samolotu. Zmieszczą się w kieszeni, torbie czy bagażu podręcznym. W każdym z nich producent umieścił dwa złącza USB-C i pojedyncze USB-A, co w praktyce oznacza możliwość ładowania do trzech urządzeń naraz z prędkością nawet Ultra Fast Charge.



Na pewnym sporym atutem power packów Hama High Power są wbudowane technologie Power Delivery i Qualcomm Quick Charge 3.0. Ta pierwsza gwarantuje najwydajniejsze i najbezpieczniejsze ładowanie, przyspieszając cały proces zasilania energią nawet pięciokrotnie. W efekcie powerbank sam automatycznie rozpoznaje podłączony sprzęt i dostosowuje natężenie prądu do danego akcesorium, w przypadku mniej energochłonnych przechodząc w tryb low power. Nie musimy się więc obawiać o ryzyko przeciążenia, przeładowania, przegrzania czy zwarcia. Natomiast Qualcomm Quick Charge 3.0 umożliwia ładowanie nawet czterokrotnie szybciej niż klasyczne rozwiązania, pozbawione tej funkcjonalności.



Prawdziwym wyróżnikiem jest wysokiej jakości kolorowy wyświetlacz TFT. Nie mówimy o diodach LED, lecz o rasowym ekranie, pokazującym ilość energii pozostałej w powerbanku w procentach, a także moc wyjściową poszczególnych gniazd oraz moc całkowitą w watach, tak samo jak napięcie i natężenie prądu w chwili pracy.



Power packi Hama High Power są dostępne w katalogowych cenach 239.90 PLN za wersję o mocy 65 W i pojemności 20000 mAh, 299.90 PLN za model 150-watowy (240000 mAh) i 329.90 PLN za wariant 200 W (taka sama pojemność).

































źródło: Info Prasowe - HAMA