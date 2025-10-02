Przedstawiamy ulepszenia w Xbox Game Pass

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Xbox ogłosił wprowadzenie ulepszonych planów Xbox Game Pass, które mają zapewnić większą elastyczność, wybór i wartość wszystkim graczom w ramach każdego planu. Od 1 października subskrybenci Xbox Game Pass będą mogli wybierać spośród trzech ulepszonych planów: Essential, Premium i Ultimate. Każdy plan obejmuje rozszerzone biblioteki, w tym gry na komputery PC, nieograniczony dostęp do gier w chmurze czy dodatkowe korzyści (w tym w produkcjach studia Riot Games). Dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate wprowadzamy nasze najbardziej rozbudowane ulepszenie, obejmujące więcej gier dostępnych od pierwszego dnia niż kiedykolwiek wcześniej, Fortnite Crew (Ekipa Fortnite) i Ubisoft+ Classics po raz pierwszy, ulepszoną jakość strumieniowania Xbox Cloud Gaming do 1440p i wiele więcej.







Z radością ogłaszamy również, że Xbox Cloud Gaming oficjalnie zakończył fazę „beta”, zapewniając płynniejszą rozgrywkę i bardziej responsywne wrażenia niż kiedykolwiek wcześniej. Od dzisiaj wyłącznie subskrybenci Ultimate mogą cieszyć się najlepszą jakością streamingu i najkrótszym czasem oczekiwania.



Dzięki najnowszym aktualizacjom cena Ultimate wynosi obecnie 114.99 PLN miesięcznie, co odzwierciedla rozszerzony katalog, nowe korzyści dla partnerów i ulepszone wrażenia z gier w chmurze. Subskrybenci planu Standard zostaną przeniesieni do planu Premium, którego cena pozostanie na poziomie 54,99 zł miesięcznie. Plan ten zaoferuje wyjątkową wartość dla graczy, oferując elastyczność, ponad 200 gier i dostęp do nowych tytułów wydanych przez Xbox w ciągu roku od premiery. Subskrybenci planu Core zostaną przeniesieni do planu Essential, którego cena pozostanie na poziomie 36.99 PLN miesięcznie, zapewniając wyselekcjonowaną bibliotekę ponad 50 tytułów, tryb wieloosobowy online i grę w chmurze dla tych, którzy chcą od razu przejść do zabawy.



Wszystko to jest częścią naszego zobowiązania, aby wyjść naprzeciw graczom, tak aby mogli wybrać to, co najbardziej im odpowiada, niezależnie od tego, jak i gdzie lubią grać.













źródło: Info Prasowe - Xbox