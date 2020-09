Hama KC-600 - wodoodporna klawiatura

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Możliwość mycia pod wodą, wygoda, regulacja nachylenia i wygrawerowane laserowo nadruki na klawiszach - takie są główne zalety tej nowości w asortymencie HAMA. Chyba każdemu zdarza się pić różne napoje i jeść nad klawiaturą, chociażby w pracy. Często kończy się to rozlaniem na nią kawy, herbaty czy soku albo zabrudzenie okruszkami i innymi resztkami posiłku. Zostają też przecież na niej niewidoczne płatki skóry. W efekcie bywa, że przedmuchiwanie i czyszczenie nic nie daje, przyciski się zacinają, a klawiatura jest do wyrzucenia.







Ale nie z najnowszym modelem KC-600 od firmy HAMA. Dzięki zgodności ze standardem IPX7 jest ona wodoodporna i spokojnie wytrzyma nawet krótkotrwałe zanurzenie w wodzie. To znaczy, że można ją myć gąbką pod bieżącą wodą. Warto dodać, że surowe wymogi tek klasyfikacji wodoodporności musi spełniać też sprzęt używany do pływania i snorkelingu.



Dlatego przewodowa (długość kabla to 180 cm) i pełnowymiarowa klawiatura KC-600 idealnie nadaje się na biurko, przy którym spędzamy długie godziny przy obowiązkach służbowych, a potem relaksując się po pracy. Dodatkowo może pochwalić się klawiszami z odpornymi na ścieranie laserowo wygrawerowanymi nadrukami, możliwością przypisania klawiszom Fn różnych funkcji multimedialnych i regulacją kąta nachylenia. To ostatnie zapewnia odpowiednią ergonomię pracy, dlatego możemy zapomnieć o bolących nadgarstkach.



Sugerowana cena detaliczna klawiatury wynosi 39.99 Euro.





















Źródło: Info Prasowe / Hama