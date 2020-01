Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Głośniki mobilne „Hama Soldier” wyposażone są w funkcję Multi-Connect, co oznacza, że w celu rozszerzenia dźwięku można nieskończenie wiele głośników z tej serii łączyć ze sobą za pomocą standardu Bluetooth. Dzięki temu można cieszyć się naprawdę dobrym nagłośnieniem zarówno podczas karnawałowej domówki, jak i każdej innej okazji. Urządzenia wyposażone są w akumulator litowo-jonowy o dużej mocy, co zapewnia wiele godzin pracy. W przypadku mniejszego głośnika „Hama Soldier-S” czas pracy wynosi 14 h, natomiast większego „Hama Soldier-L” – 16 h. Oba modele posiadają zasięg 10 m oraz odpowiednio moc muzyczną 5 W i 20 W. Solider-L dodatkowo zintegrowany jest z powerbankiem, co umożliwia bezpośrednie ładowanie smartofntów, tabletów etc. przez złącze USB w głośniku.







Wraz z urządzeniami w zestawie znajduje się kabel USB służący do ich ładowania. Czas ładowania mniejszego głośnika wynosi trzy godziny, a większego - pięć godzin.



Oba modele obsługują funkcję zdalnego sterowania muzyką oraz są zintegrowane z zestawem głośnomówiącym. Ponadto są wysoce odporne na wodę etc., dlatego, jeśli niechcący zalejmy je w ferworze kanałowej zabawy, nic im się nie stanie. Głośniki mobilne „Hama Soldier” dostępne są w kolorze oliwkowym.



Cena głośnika „Hama Soldier-S” – 179 PLN

Cena głośnika „Hama Soldier-L” – 279 PLN































Źródło: Info Prasowe / Hama