Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Cooler Master MasterBox NR600P to elegancka, pozbawiona wizualnych fajerwerków obudowa dla profesjonalistów. W jej wnętrzu jest dość miejsca nie tylko na rozbudowane płyty główne E-ATX, lecz także na dwuprocesorowe konstrukcje w formacie SSI-EEB dla jednostek klasy serwerowej jak Intel Xeon czy AMD Epyc. Jest również przestrzeń na najwydajniejsze karty graficzne (do 410 mm) oraz trzy chłodzenia typu AiO z radiatorami o długości do 360 mm (góra), 140 mm (przód) i 120 mm (tył). Alternatywnie Cooler Master MasterBox NR600P pozwala na instalację do siedmiu wentylatorów, z czego fabrycznie zamontowane są trzy. Dwa 140-milimetrowe zasysają chłodne powietrze poprzez frontowy panel o strukturze mesh, natomiast jeden o średnicy 120 mm wydmuchuje ciepłe na zewnątrz.







Decydując się na aktywne chłodzenie procesora, użytkownik może wybierać spośród coolerów o wysokości do 171 mm. W komplecie znalazły się filtry przeciwkurzowe, które mają pomóc w utrzymaniu wnętrza w czystości, a podzespołów w dobrej kondycji.



Obudowa Cooler Master MasterBox NR600P pozwala na montaż nawet jedenastu dysków, z których dwa mogą być wymieniane “na gorąco”, bez otwierania obudowy. Jeśli taka liczba nośników nie jest potrzebna, klatki na HDD można usunąć i na ich miejscu zainstalować dodatkowe karty graficzne lub wykorzystać przestrzeń na większą chłodnicę frontową, zyskując dodatkowe sto milimetrów. W przypadku zasilacza może on mieć do 276 mm długości, więc zmieszczą się najmocniejsze modele dostępne na rynku.



W obudowie Cooler Master MasterBox NR600P zaimplementowano rozbudowany panel I/O. Oprócz nowoczesnych interfejsów USB (jeden typu C, dwa 3.0) i gniazda audio typu combo, producent znalazł miejsce na szybki czytnik kart pamięci SD, który korzysta z interfejsu USB 3.0.



Obudowa Cooler Master MasterBox NR600P ma właśnie swoją premierę na tegorocznych targach CES. Do sprzedaży powinna trafić w drugim kwartale bieżącego roku.





Dane techniczne:

• model: MasterBox NR600P

• wymiary: 493 x 220 x 506 mm

• materiał: stal, tworzywa sztuczne

• obsługiwane formaty płyt głównych: E-ATX, ATX, m-ATX, m-ITX, SSI CEB, SSI EEB

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 171 mm

• maks. długość karty graficznej:

- 410 mm bez klatki na HDD,

- do 280 mm z opcjonalną klatką na HDD

• maks. długość zasilacza: 276 mm (zalecane 180 mm)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2.5”: 5

• liczba zatok 3.5”: 1

• liczba zatok 3.5” / 2.5” Combo: 3 (1 x klatka na dyski)

• liczba zatok typu hot-swap 2,5” / 3,5”: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm na górze

- 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu (zainstalowane 2 x 140 mm)

- 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica 120/240/360 mm na górze (do 43 mm wysokości)

- chłodnica 120/140 mm lub 240 mm po demontażu klatki na dyski z przodu

- chłodnica 120 mm (z tyłu)

• wyprowadzone złącza:

- 1 x USB-C

- 2 x USB 3.0

- 1 x wejście/wyjście słuchawkowe

- 1 x czytnik kart pamięci SD/MMC





















