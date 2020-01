CORSAIR K95 RGB Platinum XT z oprogramowaniem Stream Deck

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

K95 RGB Platinum XT to efekt ścisłej współpracy inżynierów Elgato i CORSAIR oraz pierwszy produkt jednocześnie wykorzystujący zalety oprogramowania Elgato Stream Deck oraz CORSAIR iCUE. Nowa odsłona kultowej klawiatury dla graczy dzięki dodatkowym przyciskom makr umiejscowionym na obudowie sprzętu umożliwia efektywne i natychmiastowe sterowanie aplikacjami oraz urządzeniami, podobnie jak standardowy Stream Deck z panelami LED. Przy użyciu oprogramowania Elgato Stream Deck użytkownicy mogą przypisać do klawiszy niestandardowe polecenia używane podczas streamingu – od zmiany scen, wyłączenia mikrofonu, rozpoczęcia nagrywania po udostępnienia np. emotki na czacie.







K95 RGB Platinum należy do jednych z najczęściej nagradzanych klawiatur mechanicznych na rynku. Oferuje dynamiczne podświetlenie RGB poszczególnych klawiszy z 19-strefową technologią LightEdge, wytrzymałą obudowę ze szczotkowanego aluminium, dodatkowe złącze USB 3.0, 8MB pamięci wewnętrznej oraz dedykowane przyciski multimedialne. Najnowsza wersja K95 RGB Platinum XT posiada także premierowe, wytrzymalsze przełączniki CHERRY MX Speed lub Brown z gwarancją nawet do 100 milionów kliknięć.



W zestawie znajduje się również miękka, odłączana podkładka pod nadgarstki. Ponadto, do pudełka dodano alternatywny zestaw niebieskich nakładek klawiszy makr do wizualnego wyróżniania poleceń streamingowych oraz specjalne, teksturowane nakładki QWER i ASDF. Pozostałe klawisze zostały stworzone z niezwykle wytrzymałego materiału PBT formowanego w dwóch cyklach.



CORSAIR K95 RGB PLATINUM XT jest już dostępne w sprzedaży w sklepie internetowym firmy CORSAIR oraz Elgato. Sprzęt już wkrótce pojawi się w Polsce w ofercie x-kom.pl, morele.net oraz komputronik.pl. Wszystkie premierowe produkty są objęte dwuletnią gwarancją oraz ogólnoświatową obsługą klienta i pomocą techniczną firm CORSAIR i Elgato.



Cena 229.99 Euro.

























Źródło: Info Prasowe / Corsair