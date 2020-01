Acer - Nowe notebooki Swift 3 z procesorami Intel i AMD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Acer przedstawił dwa nowe urządzenia z popularnej serii ultraprzenośnych notebooków, Swift 3 - model 13,5-calowy (SF313-52/G) z najnowszymi procesorami Intel Core do 10. generacji oraz model 14-calowy (SF314-42) z procesorami nowej generacji AMD Ryzen 4000. Seria Swift 3 to ultraprzenośne notebooki zaprojektowane z myślą o użytkownikach pracujących w podróży, łączące doskonałą wydajność i znakomitą jakość obrazu w smukłej, stylowej metalowej obudowie. Model Swift 3 (SF313-52/G) o grubości 15.95 mm i masie 1.19 kg, w eleganckiej metalowej obudowie, z łatwością zmieści się w każdej torbie. Ma wyświetlacz z wąską ramką, zapewniającą stosunek powierzchni ekranu do powierzchni obudowy (współczynnik screen-to-body) na poziomie aż 83,65%, a proporcje ekranu 3:2 sprawiają, że miejsca w pionie jest o 18% więcej, co ułatwia czytanie.







Wyświetlacz o przekątnej 13,5 cala obsługuje 100% przestrzeni kolorów sRGB, a zastosowanie technologii Acer Color Intelligence i Acer ExaColor sprawia, że obrazy i filmy wyglądają naprawdę oszałamiająco.



Opracowany w ramach nowego programu innowacji firmy Intel Project Athena model Swift 3 (SF313-52/G) jest wyposażony w procesory Intel Core i7-1065G7 do 10. generacji, najnowszą kartę graficzną NVIDIA oraz baterię o dużej żywotności, która pozwala pracować bez ładowania nawet przez 16 godzin. Urządzenie obsługuje też funkcję szybkiego ładowania, umożliwiającą nawet 4 godziny użytkowania po zaledwie 30 minutach ładowania. Podświetlana klawiatura ułatwia pisanie w ciemności, a funkcja Wake On Voice (WoV) umożliwia użytkownikom interakcje z Cortaną, gdy urządzenie znajduje się w trybie Modern Standby.



Model Swift 3 obsługuje funkcję Windows Hello za pomocą czytnika linii papilarnych, co ułatwia logowanie i zwiększa bezpieczeństwo, a w pełni funkcjonalny port USB C zapewnia niesamowitą prędkość przesyłania danych, znacznie większą, niż w przypadku złączy Thunderbolt 3, USB 3.1 2. generacji czy DisplayPort. Dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 (802.11ax) ułatwia korzystanie z internetu o nawet 3 razy większej przepustowości i zmniejsza opóźnienie nawet o 75% w porównaniu do standardu Wi-Fi 5 (802.11ac).



Acer Swift 3 (SF314-42) z procesorami AMD Ryzen nowej generacji

14-calowy Acer Swift 3 (SF314-42) to nowoczesne urządzenie stworzone z myślą o osiągnięciu równowagi między stylem, mocą i wydajnością. Model najnowszej generacji waży zaledwie 1,2 kg, ma tylko 16,55 mm grubości i lekką metalową obudowę. Wyświetlacz charakteryzuje się wysokim współczynnikiem powierzchni ekranu do powierzchni obudowy i bardzo wąskimi ramkami.



Stylowe wzornictwo to jednak nie wszystko: procesory nowej generacji AMD Ryzen 4000 i możliwość zamontowania do 16 GB pamięci RAM LPDDR4x sprawiają, że Swift 3 (SF314-42) to mocny notebook, znakomicie sprawdzający się w podróży. Został wyposażony także w kartę Wi-Fi 6 (802.11ax) i dysk SSD PCle o pojemności do 512 GB.



Model Swift 3 (SF314-42) obsługuje też bezpieczne i szybkie logowanie za pośrednictwem funkcji Windows Hello i Wake on Voice, umożliwiając interakcje z Cortaną, gdy ekran jest wyłączony.



Cena i dostępność w Polsce

Swift 3 (SF313-52) będzie dostępny w Polsce od końca trzeciego kwartału w cenie od 2999 PLN.

Swift 3 (SF314-52) będzie dostępny w Polsce od końca trzeciego kwartału w cenie od 2599 PLN.



































