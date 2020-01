Cooler Master - nowe obudowy z segmentu mATX

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obudowy Cooler Master MasterBox MB311L ARGB i MB320L ARGB to modele wpisujące się w aktualne trendy. Producent wyposażył je w okna ze szkła hartowanego i po dwa wentylatory z podświetleniem ARGB LED. Wstawki z otworami o strukturze plastra miodu mają ułatwiać zasysanie chłodnego powietrza do środka. W zależności od modelu ścianka frontowa może być wykonana z przydymionego szkła, które przyciemnia światło by dodać kontrast do podświetlanych komponentów, lub przewiewnej siatki. Każdy z prezentowanych modeli pozwala na rozbudowę systemu chłodzenia, umożliwiając montaż kolejnych czterech wentylatorów oraz chłodzenia CPU o wysokości do 166 mm. Można również postawić na chłodzenie wodne.







Wówczas obudowy MasterBox MB311L ARGB i MB320L ARGB są w stanie zmieścić trzy radiatory o długościach do 280 mm z przodu, 240 mm na górnej ściance i 120 mm z tyłu. Dzięki możliwości zmiany pozycji lub całkowitego demontażu klatki na dyski, użytkownik może zwiększyć przestrzeń na zasilacz ze 140 mm do 325 mm.



Obudowy MasterBox MB311L ARGB i MB320L ARGB pozwalają na instalację do czterech kart rozszerzeń, czterech dysków i kart graficznych o długości do 344 mm. W standardzie użytkownik otrzymuje zestaw filtrów przeciwkurzowych. Na frontowym panelu wyprowadzono przydatne złącza - dwa porty USB 3.2 Gen 1 (3.0) i gniazda audio. Oprócz wentylatorów ARGB, których luminacją można zarządzać poprzez płytę główną, dołączono także rozdzielacz ARGB. Ma on ułatwić stworzenie kompleksowego systemu podświetlenia sprzętu.



Obudowy Cooler Master MasterBox MB311L ARGB i MB320L ARGB mają trafić na półki sklepowe w przyszłym kwartale, wtedy też poznamy ich ceny.





Dane techniczne:

• model: MasterBox MB311L ARGB, MB320L

• wymiary: 435 x 217.5 x 410 mm

• materiał: tworzywa sztuczne, szkło

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 166 mm

• maks. długość karty graficznej: 344 mm

• maks. długość zasilacza: 325

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

• liczba zatok 2.5”: 2

• liczba zatok 3.5” / 2,5” Combo: 2

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

- 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm na górze

- 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm z przodu (zainstalowane 2 x 120 mm z podświetleniem ARGB)

- 1 x 120 mm z tyłu

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

- chłodnica 120/240 mm na górze

- chłodnica 120/140/240/280 mm z przodu

- chłodnica 120 mm (z tyłu)

• wyprowadzone złącza:

- 2 x USB 3.0 (3.2 Gen 1)

- 1 x wejście słuchawkowe

- 1 x wyjście słuchawkowe





































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia