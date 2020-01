Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jabra przedstawia zestaw słuchawkowy Jabra Elite 45h - najlepsze w swojej klasie bezprzewodowe słuchawki nauszne. Słuchawki oferują niewiarygodnie długą żywotność baterii wynoszącą aż do 40 godzin na jednym ładowaniu, a duże głośniki zapewniają doskonałą jakość muzyki. Elite 45h wyposażone zostały w funkcję Jabra MySound, innowacyjną nową technologię Jabra i siostrzanej firmy GN Hearing. MySound to oprogramowanie stworzone w celu optymalizacji i personalizacji wrażeń dźwiękowych w oparciu o indywidualne profile słuchowe użytkownika. Urządzenie posiada lekką, elegancką, stylową i wygodną konstrukcję. Lekki pałąk i miękkie owalne nauszniki dopasowują się do kształtu ucha, aby dbać o komfort użytkowania.







Elite 45h są idealne dla osób podróżujących, niezależnie od destynacji. Słuchawki o kompaktowej, składanej konstrukcji zapewniają nieustanne towarzystwo, nawet gdy dużo się przemieszczasz, dzięki niezwykle długiej żywotności baterii. Elite 45h zapewniają 40 godzin ciągłego korzystania ze słuchawek na jednym ładowaniu. A jeśli energia się kończy, za pomocą szybkiego 15-minutowego ładowania uzyskasz 8 godzin użytkowania. Potężne głośniki Elite 45h w połączeniu z kombinacją wielu mikrofonów zapewniają najlepsze połączenia i doznania muzyczne, jeśli chodzi o słuchawki nauszne.



Duże głośniki gwarantują potężne brzmienia muzyczne, a konstrukcja z dwoma mikrofonami usuwa szumy wokół ciebie, dzięki czemu możesz cieszyć się krystalicznie czystymi rozmowami niezależnie od tego, gdzie jesteś.



Jabra Elite 45h będą dostępne na wybranych rynkach w lutym 2020 r. u kluczowych sprzedawców detalicznych, MSRP 99 USD (sugerowana cena detaliczna). Słuchawki oferowane będą w pięciu kolorach - Titanium Black, Black (wyłączność dla Best Buy US), Gold Beige, Navy i Copper Black (wyłączność dla Amazon).

























Źródło: Info Prasowe / Jabra