Plebiscyt Komputronik Gaming - wygraj nagrody!

Początek roku to czas podsumowań. Komputronik Gaming przygotował plebiscyt na najlepszy sprzęt dla gracza. Głosować można w 11 kategoriach. Dodatkowo każda osoba, która odpowie na pytanie konkursowe będzie mogła wygrać komputer Komputronik Infinity oraz dedykowane zestawy dla graczy. W tym roku gracze będą wybierać najlepszy sprzęt 2019 roku w 11 kategoriach: myszka, klawiatura, słuchawki, monitor, podkładka, fotel gamingowy, producent laptopów, producent komponentów PC, obudowa i smartfon. Ostatnią kategorią jest AGD, które coraz częściej staje się nieodzownym sprzętem każdego gracza. Najwięcej nominacji w plebiscycie zdobyła marka Corsair – pięć oraz SPC i Razer – cztery.







Razem z partnerami – browarem Łomża oraz Przelewy24 – Komputronik Gaming przygotował konkurs z wyjątkowymi nagrodami. Wystarczy udzielić kreatywnej odpowiedzi na pytanie: co jest najwygodniejsze w płaceniu za pomocą Google Pay. Jury konkursowe nagrodzi trzy najlepsze odpowiedzi. Do wygrania są komputer Komputronik Infinity oraz sprzęt dla graczy marki California Acces. Dodatkowo do każdej nagrody dołączona zostanie zgrzewka piwa Łomża 0%.



Głosy w plebiscycie na najlepszy sprzęt 2019 roku można oddawać na dedykowanej stronie -> LINK. Głosowanie trwa do 7 lutego 2020 r.















