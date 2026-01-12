Hama Stand 2w1 Qi2 Fast Charge o mocy 15 W

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

To propozycja na sprawne i wygodne ładowanie iPhone’a bez plątaniny kabli, za to z obsługą MagSafe. Dzięki konstrukcji z podstawką i magnetycznym pierścieniem na wysięgniku, telefon można obracać o 360 stopni. Wystarczy położyć urządzenie na nim, a proces zasilania energią z mocą 15 W rozpoczyna się automatycznie. Z kolei podstawka jest w stanie przywrócić do życia słuchawki, głośnik czy powerbank z mocą ładowania 5 W. Ta ładowarka dołączyła do grona indukcyjnego segmentu gadżetów od niemieckiego producenta. Wytrzymała, aluminiowa konstrukcja jest prosta i składa się z okrągłej szerszej podstawki, wysięgnika i mniejszego pierścienia z silnym magnesem do umieszczenia smartfona. Komplet uzupełnia wyjątkowo elastyczny kabel ładujący z plecionego nylonu w zewnętrznej warstwie, podłączany do podstawki ze złączem USB-C. Całość została utrzymana w eleganckim czarnym kolorze. Wymiary urządzenia wynoszą: długość 150 mm, szerokość 120 mm, wysokość 120 mm przy 353 g wagi.







Warto pamiętać, że uchwyt na smartfon da się pochylać w zakresie 0-65 stopni, dzięki czemu można patrzeć na telefon z rozluźnionymi mięśniami karku. Sam smartfon możemy dowolnie obracać na ładowarce o 360 stopni i ustawiać go w orientacji pionowej lub poziomej. Idealne rozwiązanie do oglądania filmów czy kręcenia materiałów wideo. Moc zasilania enegią iPhone’a sięga maksymalnie 15 W z prędkością Fast Charge. Co więcej, silikonowa podstawka daje nam możliwość bezprzewodowego ładowania słuchawek Bluetooth lub innych akcesoriów mobilnych z maksymalną mocą 5 W.



Producent zadbał o uniwersalny standard Qi2. Prezentowana ładowarka współpracuje ze wszystkimi oryginalnymi produktami Apple MagSafe, każdym etui na telefon od marki Hama z pierścieniem magnetycznym, a także z całą paletą urządzeń kompatybilnych ze standardem Qi2. Pamiętajmy, że nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by ładować telefon, słuchawki, głośnik mobilny czy kontroler do gier tradycyjną metodą. Wystarczy podłączyć któryś z tych sprzętów dodawanym do zestawu kablem USB-C bezpośrednio do niego i do gniazda USB-C podstawki w ładowarce Qi2. Natomiast zoptymalizowany proces ładowania oszczędza akumulator i wydłuża jego żywotność. Całość jest zabezpieczona przed zwarciem, przepięciem i przeładowaniem. Co jeszcze z atutów tej nowości produktowej? Dyskretne światło wskaźnika LED na podkładce ładującej informuje o stanie ładowania i wyłącza się po zakończeniu zadania.



Ładowarka indukcyjna Hama Stand 2w1 Qi2 Fast Charge o mocy 15 W jest dostępna w sprzedaży w katalogowej cenie 199.90 PLN.



































źródło: Info Prasowe - HAMA