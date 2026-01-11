NVIDIA G-SYNC Pulsar w e-sportowym monitorze AGON by AOC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AGON by AOC przedstawia monitor z najnowszą technologią firmy NVIDIA – G-SYNC Pulsar. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które bezprecedensowo zwiększa płynność obrazu w ruchu, nie wykluczając użycia technologii synchronizacji obrazu i zachowując wysoką jakość obrazu. AGON PRO AG276QSG2 to 27-calowy model oparty na matrycy typu Fast IPS o czasie reakcji pikseli na poziomie 1 ms GtG. Pracuje on z rozdzielczością 2560 x 1440 px i z odświeżaniem 360 Hz. Jednak zastosowanie zaawansowanego systemu podświetlenia stroboskopowego Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB2) potrafi zwiększyć postrzeganą płynność obrazu w ruchu nawet czterokrotnie. Oznacza to wrażenie płynności na poziomie odświeżania 1440 Hz.







ULMB2 różni się od standardowego podświetlenia stroboskopowego poprzez zastosowanie zmiennej, zamiast stałej wartości overdrive dla pikseli matrycy (Vertical Dependent Overdrive). Takie rozwiązanie pozwala na pełniejsze skorzystanie z potencjału tego rodzaju podświetlenia i niweluje negatywny dla jakości obrazu efekt strobe crosstalk (objawia się on więcej niż jednokrotnym wyświetlaniu obiektów będących w ruchu).



G-SYNC Pulsar oraz Rolling Scan

Zazwyczaj aktywacja podświetlenia stroboskopowego uniemożliwia korzystanie z technologii synchronizacji obrazu i gracze muszą wybierać, co jest dla nich istotniejsze. Mimo to w przypadku AG276QSG2 można korzystać z obu rozwiązań jednocześnie. Połączenie ULMB2 z synchronizacją G-SYNC pozwala grać bez kompromisów i nosi nazwę G-SYNC Pulsar. Jego istotnym składnikiem jest też G-SYNC Pulsar Rolling Scan, który dodatkowo ulepsza technologię ULMB2. Polega on na aktywowaniu podświetlenia panelu monitora strefami, zamiast całą powierzchnią matrycy, jak ma to miejsce w standardowych wyświetlaczach. Zapobiega to utracie ostrości obrazu na brzegach monitora, które jest charakterystyczne dla innych rozwiązań pozwalających na jednoczesną aktywację podświetlenia stroboskopowego i synchronizacji obrazu. Podobnie działające strefowe podświetlenie zostało również zastosowane w monitorze AOC AGON PRO CS24A. Dotychczas moduł NVIDIA G-SYNC był układem FPGA. Jednak w przypadku technologii G-SYNC Pulsar stosowane są chipy typu ASIC produkcji MediaTek. Umożliwia to obniżenie zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie zmniejszenie generowanej energii cieplnej. Dzięki temu chłodzenia chipu może być typu pasywnego zamiast aktywnego.



Automatyczne dostosowanie jasności ekranu

AG276QSG2 dodatkowo wyposażono w NVIDIA G-SYNC Ambient Adaptive Technology, za którego działanie odpowiada zamontowany na szczycie monitora sensor. Wykrywa on zmiany oświetlenia otoczenia i dynamicznie dostosowuje do nich jasność i temperaturę barwową treści wyświetlanych na ekranie. Dzięki temu obraz może wyraźny niezależnie od pory dnia czy nocy.



– Monitor AGON PRO AG276QSG2 został stworzony z myślą o użytkownikach wymagających najlepszych osiągów. Zapaleni gracze i zawodnicy e-sportowi potrzebują najwyższej klarowności obrazu w ruchu. Dzięki połączeniu naszej technologii Fast IPS 360 Hz z NVIDIA G-SYNC Pulsar oferujemy monitor, który pomaga najlepszym graczom szybciej śledzić akcję, reagować precyzyjniej i pozostać skupionym w najważniejszych momentach – mówi Kevin Wu, Head of Monitor Business Unit, TPV, AGON by AOC.



Cena i dostępność

AGON PRO AG276QSG2 wejdzie do sprzedaży w lutym 2026 r. w sugerowanej cenie detalicznej 2957 PLN.

































źródło: Info Prasowe - AOC