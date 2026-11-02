Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

O tej porze roku pogoda nie zachęca do wychodzenia z domu, ale kto powiedział, że najlepsze imprezy są na parkiecie w mieście? Kilkoro znajomych, drinki, coś dobrego do chrupania i playlista, przy której nóżka aż sama się kręci. Tyle wystarczy, by piątkowy wieczór zamienił się w mały festiwal. Pod warunkiem, że muzyka nie brzmi jak puszczona z telefonu leżącego pod poduszką. Tu do akcji wkracza Hama UltiMate Pro - potężny boom box, dopracowany dźwiękowo we współpracy z niemiecką marką Canton. Sezon na domówki należy oficjalnie uznań za otwarty! Gdy za oknem deszcz, chłód, błoto i słota, nie ma nic lepszego niż zebranie ekipy, odpalenie dobrych melodii i tańce do białego rana. Żeby jednak impreza nie zamieniła się w nudne przesiadywanie na kanapie czy podpieranie ściany, potrzebujemy tajnej broni.







Zdecydowanie unikajmy małych, trzeszczących brzęczyków o niewielkiej mocy, które nadadzą się raczej na jedną letnia noc pod namiotem. Niemiecka marka Hama we współpracy z wyspecjalizowanym producentem audio Canton stworzyła bezprzewodową dźwiękową bestię, która rozkręci każdy prywatkę. To głośnik Bluetooth Hama Canton UltiMate Pro o niebagatelnej mocy 120 W. Bo dobra domówka ma swój rytm, o czym pamiętali inżynierowie tego boomboxa. Na początku spokojniejsze kawałki i rozmowy w kuchni, później refreny śpiewane chórem i spontaniczny taniec między kanapą a stołem. Dlatego warto dopasować brzmienie do nastroju. Model UltiMate Pro oferuje trzy tryby korektora: Balanced na rozgrzewkę, Bass, gdy przyda się mocniejsze uderzenie niskich tonów i Power, kiedy impreza nabiera tempa. Zmiana? Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. Dla bardziej wymagających jest też aplikacja Hama Smart Home, w której można np. skonfigurować ustawienia korektora lub zmienić nazwę sprzętu.



Miejsce na ekipę, nie na plątaninę kabli

Moc maksymalna sięgająca 120 W i system stereo z dostrojonymi przez inżynierów audio z Canton przetwornikami nisko-, średnio- i wysokotonowymi oraz membranami pasywnymi sprawiają, że ten głośnik zdecydowanie ma czym nagłośnić całe mieszkanie. Głośnik sparujemy z urządzeniem docelowym (smartfon, tablet, laptop) poprzez technologię Bluetooth 5.3. Natomiast gdy znajomi przyniosą drugi, funkcja True Wireless Stereo pozwoli rozstawić oba urządzenia w różnych miejscach, podwoić moc aż do 240 W i uzyskać szerszą scenę stereo. Jeśli zaś przyjdzie nam ochota na zabawę w stylu karaoke, można podłączyć mikrofon do wejścia 6,3 mm. Nie zabrakło tu też złącza AUX 3,5 mm i możliwości odtwarzania muzyki z pendrive’a przez port USB-A.



Niech impreza wytrzyma dłużej niż bateria telefonu

Najgorsze co może spotkać gospodarza? Cisza w kluczowym momencie imprezy. UltiMate Pro potrafi grać nawet do 24 godzin na jednym ładowaniu (rzeczywisty czas zależy m.in. od głośności), a uzupełnienie energii zajmuje około dwie i pół godziny. Co więcej, wbudowana funkcja powerbanka pozwoli podładować telefon przez wejście USB-C. Solidny uchwyt i odpinany pasek ułatwią przenoszenie muzyki z salonu do kuchni, a wodoszczelność klasy IPX6 oznacza, że nawet deszcz czy rozpryski wody nie muszą kończyć zabawy na tarasie.



Jak widać, jesienna domówka nie potrzebuje wielkich przygotowań i nie jest wyzwaniem organizacyjnym. Wystarczy dobra ekipa, sensowna playlista i sprzęt, który dotrzyma jej kroku. Tak jak głośnik Hama Canton UltiMate Pro, który możemy kupić do końca roku w sklepach Media Markt i Komputronik w promocyjnej cenie 699 PLN. A co sąsiadami? Lepiej po prostu zawczasu ich zaprosić, zanim na dobre rozkręci się najlepszy numer wieczoru.

























źródło: Info Prasowe - HAMA