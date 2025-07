Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Niemiecki producent HAMA prezentuje ergonomiczną, bezprzewodową klawiaturę WK-900 Ergo z podziałem na dwie asymetryczne strefy, podświetleniem i możliwością jednoczesnej pracy na trzech urządzeniach poprzez łączność radiową oraz dwa kanały Bluetooth. Nie mogło tu zabraknąć przycisku Assist AI, aktywującego Copilota Microsoftu. Uwagę zwraca również miękka podpórka pod nadgarstki. Najważniejszym i od razu rzucającym się w oczy wyróżnikiem klawiatury Hama WK-900 Ergo jest podzielony, asymetryczny układ klawiszy, który wymusza naturalne ułożenie dłoni pod ujemnym kątem podczas pisania. Klawiatura została zaprojektowana z myślą o zmniejszeniu napięcia mięśni i obciążenia nadgarstków. Obie strefy zestawu zostały w celowy sposób zakrzywione, a ich falisty układ oraz wyprofilowana konstrukcja sprzyjają zdrowszej, bardziej neutralnej pozycji rąk.







Tak oto długie godziny pracy przy komputerze stają się mniej uciążliwe. Korzystanie z takiej klawiatury zapobiega nienaturalnemu skrętowi mięśni i ścięgien, czyli w efekcie bólom w obrębie ramion, pleców czy karku - dolegliwościom, które znamy chyba prawie wszyscy w swojej pracy biurowej. Warto podkreślić, że wymiary urządzenia wynoszą 41.5 x 23.5 x 3.4 cm, a waga to 938 g. Wyróżnia się matowym wykończeniem, a utrzymana została w eleganckiej czarno-niebieskiej kolorystyce. Na klawiaturze znajdziemy 102 przyciski, z czego 14 multimedialnych. Ich trwałość gwarantuje laserowe grawerowanie.



Wielozadaniowość na najwyższym poziomie

Nowa klawiatura Hama to nie tylko ergonomia, lecz także wszechstronność i wygoda w codziennym użytkowaniu. Dzięki technologii Multi-Device, model WK-900 Ergo może być sparowany nawet z trzema urządzeniami jednocześnie za pośrednictwem drogi radiowej o częstotliwości 2.4 GHz przy użyciu odbiornika USB-A (można go schować wewnątrz obudowy) i poprzez dwa kanały Bluetooth, np. z laptopem, tabletem i smartfonem. Przełączanie się między nimi odbywa się błyskawicznie za pomocą specjalnych przycisków.



Komfort i cicha praca – niskoprofilowe, miękkie klawisze

Klawisze w Hama WK-900 Ergo zaprojektowano tak, by łączyć w sobie komfort pisania, precyzję oraz cichą pracę. Dzięki niskoprofilowej konstrukcji i przyjemnemu skokowi przycisków, urządzenie zapewnia naturalne wrażenie podczas pisania, zbliżone do tego, jakie daje klasyczny laptop. To szczególnie istotne w pracy w biurach typu open space lub w domu, gdzie hałas powodowany przez uderzanie w klawisze może przeszkadzać innym domownikom lub współpracownikom.



Standardem w klawiaturach z logotypem marki Hama staje się obecność przycisku Assist AI, wywołującego aplikację Copilot Microsotu. Ale możemy do niego przypisać też dowolne inne narzędzie sztucznej inteligencji. Trwałość i wytrzymałość klawiszy zwiększa mechanizm nożycowy, który zapewnia też cichą pracę. Producent pomyślał też o sterowaniu funkcjami multimedialnymi poprzez klawisz F i trybie Fn-Lock, który pozwala na zmianę przypisania klawiszy funkcyjnych bez konieczności modyfikowania ustawień systemowych. Podkreślmy, że klawiatura szyfruje wszystkie naciśnięcia klawiszy zgodnie ze standardem AES-128.



Podpórka i podświetlenie LED

Dodatkowym atutem jest wbudowana miękko wyściełana podpórka pod nadgarstki, która stanowi integralną część konstrukcji i zwiększa jej ergonomiczny wymiar. Tak samo składane nóżki, za sprawą których możemy zwiększyć kąt pisania. Prezentowana klawiatura wyposażona została w podświetlenie LED, co pozwala na komfortowe pisanie również w słabym oświetleniu, wieczorem czy podczas pracy nocą. Oczywiście w każdej chwili można je wyłączyć. Klawiatura zasilana jest przez polimerowo-litową baterię, która pozwala na 25 dni ciągłej pracy. Uzupełnianie energii prowadzone jest przez złącze USB-C za pomocą dołączonego do zestawu kabla. Dodajmy, że klawiatura automatycznie przechodzi w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności, co umożliwia dodatkowo oszczędzanie energii. Produkt kompatybilny jest z systemami: Windows 11/10, MacOS 11 lub nowszym, iOS 14 lub nowszym, iPadOS 14 lub Android 8. 0 albo jego następnym odpowiednikiem. Na końcu odnotujmy, że obudowa i klawisze klawiatury zostały wykonane z tworzywa ABS, pochodzącego w 65 proc. z recyklingu.



Katalogowa cena klawiatury Hama WK-900 Ergo wynosi 229 PLN.

































źródło: Info Prasowe - HAMA