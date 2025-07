Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka MOVA wprowadza na polski rynek robot odkurzająco-mopujący MOVA E40 Ultra, który za cenę dwóch weekendów w górach zapewnia komfort pełnego automatycznego sprzątania przez całe 75 dni bez Twojej interwencji. Z technologią MaxiReach Mop Tech docierającą do każdego narożnika, inteligentną stacją all-in-one, która sama myje, suszy i opróżnia robota, E40 Ultra to prawdziwie przystępna cenowo technologia w domowym komforcie. Urządzenie jest już dostępne w sprzedaży z promocyjnym rabatem 27% do 31 sierpnia, oferując premium funkcjonalność w segmencie średniej półki cenowej.







Efektywna siła ssania dla perfekcyjnych rezultatów

MOVA E40 Ultra wyróżnia się solidną siłą ssania 19 000 Pa, generowaną przez silnik TurboForce 6 o zawrotnej prędkości 90 000 RPM. Ta moc, połączona z inteligentnym systemem czyszczenia, zapewnia wysoką skuteczności usuwania dużych cząstek. Robot bez problemu radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami – od drobnych okruszków po włosy zwierzęce, kurz czy piasek przynoszony na butach. Co więcej, cała ta wydajność ukryta jest w zaskakująco cichym urządzeniu, które nie zakłóci spokoju domowników podczas pracy czy oglądania seriali.



MaxiReach Mop Tech – koniec z martwymi strefami

Narożniki i krawędzie podłóg to miejsca, które wymagają szczególnej uwagi podczas sprzątania. MOVA E40 Ultra wprowadza przełomowe rozwiązanie tego wyzwania dzięki innowacyjnej technologii MaxiReach Mop Tech. System ten pozwala wysunąć mopa aż o 4 centymetry poza obrys robota, co oznacza, że dosłownie każdy centymetr podłogi zostanie dokładnie wyczyszczony. To rozwiązanie edge-to-edge cleaning (sprzątanie od krawędzi do krawędzi) zapewnia dotarcie do trudno dostępnych miejsc wzdłuż ścian i w narożnikach pomieszczeń, gdzie zwykle gromadzi się kurz i drobne zabrudzenia.



Wojna z włosami – i robot wygrywa

Każdy właściciel robota odkurzającego zna ten koszmar: splątane włosy owijające się wokół szczotek, zatykające mechanizmy i zmuszające do żmudnego czyszczenia urządzenia. MOVA E40 Ultra wypowiada tym problemom bezwzględną wojnę. Zaawansowana szczotka boczna Anti-tangle wykorzystuje sprytny 45-stopniowy skośny gumowy pasek, który działa jak mikroskopijny wycieracz – stale kieruje włosy w dół, nie pozwalając im się nawijać. To jak mieć małego, niewidocznego asystenta, który nieustannie pilnuje, żeby szczotka pozostała wolna od splątań.



Dla najbardziej wymagających użytkowników dostępna jest opcjonalna szczotka CleanChop Brush 3.0 (dostępna osobno do zakupu) – prawdziwa bestia technologiczna. Działa ona na zasadzie precyzyjnej golarki elektrycznej z trzema niezależnymi głowicami tnącymi. Szczotka ta nie tylko zbiera włosy, ale je przecina – i to tylko te, które wchodzą między specjalne ząbki grzebienia. Dywany pozostają nietknięte, a włosy po prostu przestają być problemem.



Stacja all-in-one: prawdziwy hotel spa dla robota

Zaawansowana stacja dokująca to coś więcej niż zwykła ładowarka – to kompletny ośrodek odnowy dla MOVA E40 Ultra. Po powrocie z czyszczenia robot otrzymuje pełny pakiet VIP: automatyczne opróżnianie kurzu do worka o pojemności 3,2 litra (wystarczającego na 75 dni bezobsługowej pracy), dokładne mycie mopów z wykorzystaniem pojemnych zbiorników na wodę (4.5L czystej i 4L brudnej wody), a na koniec relaksujące gorące suszenie powietrzem, które eliminuje nieprzyjemne zapachy u źródła. To oznacza, że przez ponad dwa miesiące właściciel może kompletnie zapomnieć o istnieniu robota – urządzenie samo o siebie zadba. Opcjonalnie dostępne jest również automatyczne dozowanie środka czyszczącego, co sprawia, że robot jest gotowy do pracy w 100% bez jakiejkolwiek interwencji człowieka.



Inteligencja, która rozpoznaje każdy detal

MOVA E40 Ultra to prawdziwy detektyw domowych zabrudzeń. Wykorzystuje ultrasoniczne wykrywanie dywanów – technologię tak precyzyjną, że robot natychmiast "wie", kiedy stąpa po twardej podłodze, a kiedy na dywanie. W ułamku sekundy automatycznie podnosi mopy o 10.5 mm, chroniąc dywany przed zawilgoceniem, jednocześnie zwiększając siłę ssania dla głębokiej regeneracji włókien.



System 3DAdapt to z kolei prawdziwy mistrz przestrzennej orientacji. Wykorzystuje zaawansowane sensory laserowe do mapowania otoczenia w czasie rzeczywistym, wykrywając i omijając przeszkody z chirurgiczną precyzją. Nie ma kolizji, nie ma przypadkowego przewracania rzeczy – tylko gładkie, nieprzerwane czyszczenie, jakby robot miał wbudowany GPS dla wnętrz domów.



Personalizowany system nawilżania podłóg

Wbudowany 80 ml zbiornik na wodę w modelu E40 Ultra to prawdziwy kameleon dostosowujący się do każdej sytuacji. Oferuje trzy inteligentne tryby nawilżania: delikatny Gentle Mode dla obszarów, gdzie przebywają zwierzęta (zapobiega nadmiernemu zwilżeniu sierści pupili), uniwersalny Normal Mode do codziennego utrzymania czystości oraz intensywny Heavy Mode do walki z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami.

To jak mieć trzech różnych specjalistów od sprzątania w jednym urządzeniu – każdy z nich wie dokładnie, jak podejść do konkretnego wyzwania sprzątania.



Energetyczny maraton z ekspresowym ładowaniem

Pojemna bateria 5200mAh w robocie E40 Ultra to prawdziwy energetyczny gigant, który zapewnia maratony sprzątania bez zmęczenia. To jak wyposażenie robota w plecak pełen energii, który pozwala mu pracować przez długie godziny bez przerwy. A gdy wreszcie potrzebuje uzupełnienia mocy, 30% szybsze ładowanie sprawia, że powrót do akcji następuje błyskawicznie. Robot radzi sobie również z typowymi domowymi przeszkodami, pokonując bariery do 22 mm wysokości. Oznacza to, że standardowe progi między pomieszczeniami czy niewielkie listwy przestają być problemem w swobodnym poruszaniu się po domu.



Inteligentny ekosystem smart home

MOVA E40 Ultra oferuje nawigację LDS z szybkim mapowaniem oraz kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant dla pełnej integracji z ekosystemem inteligentnego domu. Zaawansowana technologia Smart Pathfinder z precyzyjnymi sensorami odległości laserowej gwarantuje dokładne pozycjonowanie i pomiary odległości.



Dostępność i cena

MOVA E40 Ultra dostępny jest oficjalnie w sprzedaży od 25 lipca 2025 roku w największych sieciach handlowych w Polsce, w tym RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, al.to, na platformie Allegro oraz na stronie MOVA. Sugerowana cena detaliczna wynosi 2599 PLN w podstawowej wersji z promocją na start -27%. Obowiązująca promocja trwa do 31 sierpnia 2025 roku.

































