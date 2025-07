ZOTAC prezentuje GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology ogłasza premierę kart graficznych: ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO oraz ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile. ARCTICSTORM AIO to pierwsza w historii, high-endowa karta graficzna ZOTAC GAMING, która wykorzystuje pełnowymiarowe chłodzenie cieczą AIO 360 mm. Zapewnia ono najwyższą wydajność chłodzenia, czystą prędkość i wyjątkowo niskie temperatury. ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile to z kolei ultrakompaktowa karta o połowie wysokości, stworzona z myślą o entuzjastach małych obudów.







Seria ZOTAC GAMING GeForce RTX 50, napędzana architekturą NVIDIA Blackwell, zapewnia graczom i twórcom przełomowe możliwości. Wyposażone w ogromną moc obliczeniową AI, karty z serii RTX 50 gwarantują nowe wrażenia i wyższy poziom wierności grafiki. Zwiększ wydajność dzięki NVIDIA DLSS 4, generuj obrazy z niespotykaną dotąd prędkością i uwolnij kreatywność dzięki NVIDIA Studio. Dodatkowo, uzyskaj dostęp do mikrousług NVIDIA NIM – najnowocześniejszych modeli AI, które pozwalają entuzjastom i deweloperom tworzyć asystentów AI, agentów i work flow z najwyższą wydajnością na systemach gotowych do obsługi NIM.



ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO: Najwyższej klasy karta graficzna ZOTAC GAMING chłodzona wodą

Karta graficzna ZOTAC GAMING GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO, podobnie jak pozostałe modele z serii ZOTAC GAMING GeForce 50, wyróżnia się wyjątkową wydajnością oraz designem łączącym technologię ze sztuką. Dzięki zastosowaniu pełnowymiarowego radiatora 360 mm i trzech szybkoobrotowych wentylatorów, ARCTICSTORM AIO zapewnia najwyższą wydajność, znacząco obniżając temperaturę nasycenia. To czyni ją najwydajniejszym coolerem GPU w historii ZOTAC GAMING.



ARCTICSTORM AIO, zgodnie z flagową linią ZOTAC GAMING serii 50, charakteryzuje się kanciastą konstrukcją i dużym, hipnotyzującym lustrem z efektem nieskończoności. To połączenie zapewnia nie tylko świetny wygląd w nowoczesnych, wysokiej klasy obudowach PC, ale także sprawia, że ARCTICSTORM AIO to karta, która wyjątkowo dobrze radzi sobie w grach.



ARCTICSTORM AIO jest wyposażony w pełnowymiarową chłodnicę 360 mm, która z łatwością mieści się w większości standardowych obudów PC. Urządzenie jest gotowe do użycia natychmiast po instalacji, bez konieczności tworzenia niestandardowych pętli chłodzenia. Dzięki dużej powierzchni chłodzącej oraz wysokiej jakości pompie, ARCTICSTORM AIO zapewnia doskonałą wydajność chłodzenia, pozwalając graczom przekraczać wszelkie bariery wydajności. Karta wyposażona jest również w miedzianą płytkę chłodzącą, która styka się bezpośrednio z GPU, VRM oraz modułami pamięci GDDR7. Dzięki doskonałej przewodności, płytka ta efektywnie odprowadza ciepło, zapewniając znakomite i stabilne temperatury pracy. Trzy 120-milimetrowe wentylatory o wysokiej prędkości obrotowej i niskich wibracjach zapewniają minimalny poziom hałasu, nawet gdy GPU jest pod ekstremalnym obciążeniem. Układ wentylatorów ma również trójkątną konstrukcję wentylacyjną, co gwarantuje optymalny przepływ powietrza i długotrwałą wydajność.



TRWAŁA I NIEZAWODNA

Podobnie jak pozostałe flagowe karty premium z serii ZOTAC GAMING, ARCTICSTORM AIO wyposażony jest w solidną tylnią płytę, która zapewnia solidną konstrukcję. Dodatkowo, na poziomie PCB zastosowano ulepszone rozwiązania, mające na celu zwiększenie trwałości karty graficznej. Należą do nich wzmocnione luty, statycznie chronione I/O oraz zabezpieczenie nadprądowe. W zestawie z kartą graficzną znajduje się również pełnowymiarowy wspornik GPU z obsługą RGB. Złącze zasilania 12V-2x6 posiada pozłacane styki oraz kontrolkę bezpieczeństwa zasilania, co gwarantuje maksymalną stabilność dostarczanej mocy.



PODWÓJNY BIOS

Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między trybem maksymalnej wydajności a cichszą pracą – wystarczy jedno naciśnięcie fizycznego przycisku lub zmiana ustawienia w oprogramowaniu FireStorm.



SPECTRA

SPECTRA 2.0 ARGB to dedykowany, wielostrefowy system oświetlenia w kartach graficznych ZOTAC GAMING, który zapewnia żywe, kolorowe światło, znacząco poprawiające atmosferę w grach. W modelu ARCTICSTORM AIO dostępne są cztery unikalne strefy oświetlenia do personalizacji przez użytkownika. Dodatkowo, karta wyposażona jest w największe lustro z efektem nieskończoności dostępne obecnie w linii kart graficznych ZOTAC GAMING. Robi ono imponujące wrażenie i doskonale pasuje do motywu nieskończonych możliwości tej generacji



ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile: Dla entuzjastów ITX

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Low Profile to najbardziej kompaktowa karta graficzna ZOTAC z serii 50. Jej wymiary to zaledwie 182.5 mm długości, 69 mm wysokości i 38 mm szerokości. Sprawia to, że zmieści się w praktycznie każdej obudowie PC, włączając w to ograniczone przestrzenią konstrukcje ITX. Ta niewielka karta pozwala cieszyć się najlepszymi grami i usprawnia kreatywne procesy, wykorzystując moc NVIDIA Blackwell, DLSS 4 oraz generację Multi-frame, a wszystko to w ułamku standardowego rozmiaru. Model Low Profile wyposażono w trzy 40-milimetrowe wentylatory i zajmuje dwa sloty. W zestawie znajduje się również wspornik I/O o połowie wysokości, który użytkownik może zainstalować, aby zapewnić maksymalną kompatybilność z obudową.



DOSTĘPNOŚĆ

Podobnie jak wszystkie karty graficzne ZOTAC GAMING GeForce RTX z serii 50, modele GeForce RTX 5090 ARCTICSTORM AIO i RTX 5060 Low Profile będą objęte standardową trzyletnią gwarancją w regionie EMEAI, z możliwością przedłużenia do pięciu lat po rejestracji. Dostępność rozpocznie się w sierpniu 2025 r., przy czym lokalne daty premiery będą uzależnione od regionalnych dostaw.