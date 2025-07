Razer Cobra HyperSpeed - precyzja w kompaktowej formie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer ogłosił premierę myszki Razer Cobra HyperSpeed – najnowszego dodatku do popularnej linii Cobra. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o graczach praworęcznych i łączy w sobie kluczowe cechy całej serii: wydajność, możliwość personalizacji oraz immersję w kompaktowym rozmiarze. Cobra HyperSpeed waży zaledwie 62 gramy, co zapewnia wygodne i precyzyjne sterowanie niezależnie od stylu trzymania myszki. Mysz oferuje 9 programowalnych przycisków, które można przypisać do skrótów lub makr w grach. Dzięki wbudowanej pamięci na 5 profili użytkownicy mogą łatwo przełączać się między ustawieniami w zależności od gry czy stylu.







Sercem myszki jest sensor optyczny Razer Focus X 26K, oferujący czułość do 26000 DPI oraz 99.6% dokładności śledzenia. Czterostrefowe podświetlenie Razer Chroma RGB obsługuje aż 16.8 miliona kolorów i efekty świetlne, które synchronizują się z ponad 300 grami, zapewniając niesamowitą immersję. Ulepszony Razer Optical Scroll Wheel wytrzymuje trzykrotnie więcej niż tradycyjne rozwiązania mechaniczne, zapewniając lepsze wyczucie i kontrolę nawet w najbardziej wymagających momentach. Przełączniki optyczne nowej generacji – Optical Mouse Switches Gen-4 – zostały zaprojektowane z myślą o bardziej satysfakcjonującym kliknięciu i żywotności do 100 milionów kliknięć.



Elastyczna łączność

Razer Cobra HyperSpeed obsługuje łączność przez Razer HyperSpeed Wireless (2.4 GHz), Bluetooth oraz przewodowo przez USB-C. Na jednym ładowaniu działa do 110 godzin w trybie HyperSpeed i do 170 godzin w trybie Bluetooth. Dla graczy chcących rozszerzyć możliwości ładowania bezprzewodowego, myszka współpracuje z systemem ładowania bezprzewodowego Razer HyperFlux V2, stacją dokującą Mouse Dock Pro (zapewniającą prawdziwą częstotliwość odświeżania 8000 Hz i efekty RGB), a także adapterem Wireless Charging Puck do ładowania na kompatybilnych ładowarkach bezprzewodowych.



Dopasowana do każdego gracza

Seria Cobra została zaprojektowana z myślą o różnych typach graczy – od okazjonalnych użytkowników po e-sportowych profesjonalistów. Nowa Cobra HyperSpeed to idealne połączenie lekkiej konstrukcji, zaawansowanych funkcji oraz wszechstronnej łączności bezprzewodowej. Dla najbardziej wymagających dostępna jest także Cobra Pro – z maksymalnym poziomem personalizacji i zaawansowanym podświetleniem Chroma RGB. Natomiast klasyczna Cobra pozostaje przewodową opcją dla tych, którzy cenią sobie prostotę i niezawodność połączenia typu plug-and-play.



Cena i dostępność

Razer Cobra HyperSpeed kosztuje 99.99 USD / 119.99 EURO (sugerowana cena detaliczna) i jest już dostępna na Razer.com, w sklepach RazerStores oraz u wybranych sprzedawców na całym świecie.





























źródło: Info Prasowe - Razer