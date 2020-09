HyperX - mikrofon USB QuadCast S z RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX rozszerzył swoją linię autonomicznych mikrofonów o model HyperX QuadCast™ S opracowany z myślą o streamerach, komentatorach i osobach pracujących z domu. Ten nowy mikrofon USB z dynamicznymi efektami świetlnymi RGB1, które można konfigurować za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY, ma wbudowany uchwyt przeciwwstrząsowy, filtr trzasków oraz czujnik ze wskaźnikiem statusu LED, umożliwiający wyciszanie jednym dotknięciem. Zapewnia czysty i spójny dźwięk podczas streamingu i wideokonferencji. W mikrofonie QuadCast S dostępne są cztery wzory polaryzacji ― stereofoniczny, dookólny, kardioidalny i dwukierunkowy, co umożliwia optymalizację ustawień potrzebnych podczas transmisji audio i pracy z domu.







Oprócz wewnętrznego filtra trzasków, który tłumi głoski plozywne, co zapewnia lepszą jakość dźwięku, QuadCast został wyposażony w uchwyt przeciwwstrząsowy z podstawą, szybką regulację wzmocnienia i wyjście słuchawkowe 3.5 mm do monitorowania mikrofonu w czasie rzeczywistym.



Mikrofon QuadCast S obsługuje wiele urządzeń i programów do prowadzenia rozmów. Ma certyfikaty Discord i TeamSpeak. Dołączony uniwersalny adapter uchwytu pasuje do gwintów 3/8” i 5/8” oraz jest zgodny z większością podstaw i wysięgników. Mikrofon QuadCast S został zaprojektowany z myślą o transmisji dźwięku wysokiej jakości na komputerach PC, PS4 lub Mac.



Mikrofon USB HyperX QuadCast S jest dostępny w sugerowanej cenie detalicznej 179.99 EURO w sklepie na oficjalnej stronie HyperX.

















Źródło: Info Prasowe / HyperX