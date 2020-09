Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zasilacz Zalman GigaMax ZM550-GVII to jednostka mająca podbić serca użytkowników szukających wysokiej jakości w niewygórowanej cenie. Model oferuje 550 W mocy, co wystarczy do zbudowania wydajnego PC do gier. Zachowuje przy tym wysoką sprawność, która dochodzi do 88%, co potwierdza certyfikat 80 Plus Bronze. W parze z powyższymi osiągami ma iść trwałość i niezawodność konstrukcji. W zasilaczu Zalman GigaMax ZM550-GVII producent zastosował wyłącznie aluminiowe kondensatory, które mają wytrzymywać temperatury rzędu 105 stopni Celsjusza. Na pokładzie znalazły się też filtry przeciwzakłóceniowe EMI, konwertery napięcia DC-DC i aktywny układ PFC.







Kluczowe elementy są zaopatrzone w radiatory, a chłodne powietrze do wnętrza pompuje dwunastocentymetrowy wentylator z łożyskowaniem FDB.



Producent wyposażył jednostkę w płaskie okablowanie, które sprzyja cyrkulacji powietrza w obudowie i powinno być prostsze w organizacji. Całości dopełnia szereg zabezpieczeń chroniących podłączony sprzęt: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP i OTP. Zasilacz Zalman GigaMax ZM550-GVII jest już dostępny w polskich sklepach. Jego sugerowana cena wynosi około 170 zł. Sprzęt jest objęty pięcioletnią gwarancją.





Dane techniczne:

• wymiary: 150 x 140 x 86 mm

• standard ATX: v2.31

• wentylator: 120 x 120 mm, łożyskowanie FDB

• PFC: aktywne

• sprawność: certyfikat 80 Plus Bronze

- efektywność 85% dla 20% i 100% obciążenia

- efektywność 88% dla 50% obciążenia

• zabezpieczenia: OPP, OVP, UVP, OCP, SCP, OTP

• okablowanie:

- ATX 24-pin x1

- EPS 4+4 pin x1

- PCI-E x1 (sumarycznie 2 x 6+2 pin)

- SATA x1 (sumarycznie 3 x SATA)

- SATA / IDE x1 (sumarycznie 2 x SATA, 1 x IDE)

- IDE / FDD x1 (sumarycznie 2 x IDE, 1 x FDD)

• Typ okablowania: płaskie, niemodularne





















Źródło: Info Prasowe / EntryMedia