HyperX Cloud II - bezprzewodowy gamingowy zestaw słuchawkowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX poinformował o wprowadzeniu na rynek bezprzewodowego gamingowego zestawu słuchawkowego HyperX Cloud II Wireless. Ten nowy model ma zalety swojej starszej, przewodowej wersji, takie jak stylowa forma, komfort użytkowania, wydajność i trwałość, a ponadto został wyposażony w wiele nowych funkcji. Przewodowy Cloud II nadal cieszy się dużym powodzeniem, a jego dotychczasowa sprzedaż osiągnęła prawie cztery miliony. Słuchawki Cloud II Wireless zostały zaprojektowane z myślą o graczach, którzy pragną całkowicie zanurzyć się w świecie gier. Odpowiednio dostosowany moduł wirtualnego dźwięku przestrzennego HyperX 7.1 i przetworniki o średnicy 53 mm zapewniają wyraziste i bogate efekty dźwiękowe zarówno podczas gry, jak i nauki lub pracy z domu.







Te nowe słuchawki bezprzewodowe działają na częstotliwości 2.4 GHz z odległości do 20 m3 i mogą pracować nawet 30 godzin2 bez ładowania akumulatora.



Trwała aluminiowa rama z regulowanym pałąkiem, miękka sztuczna skóra i pianka zapamiętująca kształt ucha zapewniają użytkownikom słuchawek Cloud II Wireless komfort będący znakiem firmowym produktów HyperX, a duże przetworniki (53 mm) zostały dostrojone specjalnie z myślą o najlepszych efektach dźwiękowych podczas gier. Dodatkowymi udogodnieniami są intuicyjne regulatory na nausznikach, które umożliwiają regulację głośności oraz wyciszanie mikrofonu i aktywowanie jego monitorowania, a także technologia wirtualnego dźwięku przestrzennego 7.1 polepszająca jakość dźwięku pozycyjnego.



Nowy zestaw słuchawkowy ma odłączany mikrofon z funkcją redukcji szumów, który tłumi niepożądane dźwięki w tle oraz efekty głosek plozywnych, co zwiększa jakość rozmów podczas gier i wideokonferencji. Elastyczna konstrukcja ułatwia ustawianie mikrofonu zgodnie z preferencjami użytkownika. Urządzenie zostało również wyposażone w kontrolkę LED informującą o wyciszeniu mikrofonu oraz wbudowany system jego monitorowania.



Gamingowy zestaw słuchawkowy Cloud II Wireless jest kompatybilny z komputerami PC oraz konsolami PS4 i Nintendo Switch. Ma certyfikaty TeamSpeak i Discord, które umożliwiają bezproblemowe korzystanie z czatów. Pracuje w oparciu o oprogramowanie HyperX NGENUITY i jest wyposażony w opcjonalny piankowy filtr trzasków dołączany do mikrofonu.



Headset HyperX Cloud II Wireless będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych w cenie 149.99 USD. W regionie EMEA dostępny będzie od stycznia 2021 r. w sklepie internetowym HyperX a nieco później również w sklepach partnerów HyperX.

















Źródło: Info Prasowe / HyperX