HyperX Cloud Flight teraz zgodne z PS5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX poinformował o wprowadzeniu na rynek bezprzewodowych zestawów słuchawkowych dla graczy HyperX Cloud Flight o szerszej zgodności z konsolami PlayStation. Nowy model jest kompatybilny z konsolami PlayStation® 4 i PlayStation 5. Udostępnia przy tym użytkownikom konsoli połączenie bezprzewodowe 2.4 GHz i wygodę, z której znane są produkty HyperX, oraz nawet 30 godzin1 bezprzewodowej pracy po jednym naładowaniu. Aby ułatwić kontrolę nad mikrofonem, w urządzenie wbudowano nowy, diodowy wskaźnik LED informujący o wyciszeniu mikrofonu.







Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Flight jest wyposażony na pałąku w trwałe, metalowe suwaki do regulacji i piankę zapamiętującą kształt ucha, która jest znakiem firmowym HyperX. Wszystko to zwiększa wygodę podczas wielogodzinnego grania. Cloud Flight ma też przetworniki o średnicy 50 mm zapewniające niezwykłe wrażenia dźwiękowe podczas gier i nauszniki o zamkniętej konstrukcji, które obracają się w zakresie 90°, co pozwala graczom oprzeć słuchawki na karku lub ramionach między poszczególnymi partiami rozgrywki.



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy HyperX Cloud Flight ma zasięg do 20 metrów i działa po naładowaniu przez nawet do 30 godzin. Produkt posiada wygodne, wbudowane elementy sterujące, które umożliwiają dostosowywanie efektów LED, wyciszanie mikrofonu, włączanie/wyłączanie i regulację głośności. Odłączany mikrofon z funkcją tłumienia hałasu i diodowym wskaźnikiem LED informującym o wyciszeniu pomaga graczom komunikować się z kolegami z drużyny.



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy HyperX Cloud Flight jest już dostępny. Cena sugerowana przez producenta wynosi 549 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / HyperX