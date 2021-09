Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC to flagowiec stworzony z myślą o osobach, które cenią sobie elegancki minimalizm. Konstrukcja zajmuje tylko dwa sloty, co pozwala łatwiej znaleźć dla niej miejsce w obudowie. Karta ta, to konstrukcja oparta na GPU z rodziny Ampere. Układ GA102 oferuje 10240 rdzeni CUDA i już po wyjęciu z pudełka ma osiągać 1680 MHz w trybie Boost, a więc więcej niż model referencyjny. Chip współpracuje z 12 GB pamięci GDDR6X poprzez szynę o szerokości 384 bitów. Całość pokrywa rozbudowany układ chłodzenia, w skład którego wchodzą trzy wentylatory o średnicy 90 mm z łopatkami Scythe.







Sam radiator skrywa w sobie siedem ciepłowodów o łącznej długości niemal 1,7 metra, a jego powierzchnia wymiany ciepła przekracza pół metra kwadratowego. Dwie z siedmiu rurek cieplnych zaangażowano w odbiór ciepła z kości VRAM, co ma obniżać ich temperaturę nawet o 10 stopni Celsjusza. Po drugiej stronie PCB znalazł się metalowy backplate, który chroni i usztywnia całość oraz odprowadza ciepło. Część jego powierzchni stanowią otwory do wylotu ciepłego powietrza.



Karta Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC do poprawnej pracy wymaga dodatkowego zasilania. Użytkownik powinien zaopatrzyć się w zasilacz o mocy minimum 750 W, posiadający dwie 8-pinowe wtyczki PCI Express. W obudowie z kolei potrzebne będą dwa sloty i 300 mm przestrzeni. Prezentowana konstrukcja ma wyprowadzone cztery wyjścia wideo - trzy DisplayPort 1.4 i jedno HDMI 2.1. Podobnie jak inne karty z serii RTX 30, wspiera ona najnowsze technologie takie jak Ray Tracing czy DLSS 2.0.



Adresowana do graczy karta Inno3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC jest już dostępna w sprzedaży.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (10240 rdzeni CUDA)

• taktowanie rdzenia w trybie boost: 1680 MHz

• pamięć graficzna: 12 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 384-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 112 mm

- wysokość: 2 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 x 8-pin, zasilacz min. 750 W





























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia