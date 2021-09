HyperX CloudX Stinger Core Wireless

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX poinformował o dostępności swojego najnowszego zestawu słuchawkowego z oficjalnym certyfikatem Xbox — bezprzewodowego zestawu słuchawkowego dla graczy CloudX Stinger Core. To bezprzewodowe urządzenie wyposażono w przetworniki o średnicy 40 mm oraz zaprojektowano z myślą o optymalizacji dźwięku przestrzennego Windows Sonic pod kątem gier uruchamianych na konsolach Xbox Series X/S i Xbox One. Bezprzewodowa wersja zestawu słuchawkowego CloudX Stinger Core ma bezpośrednie połączenie bezprzewodowe z konsolą Xbox, wystarczy więc nacisnąć jeden przycisk, aby uzyskać wysokiej jakości dźwięk.







Urządzenie wykorzystuje przetworniki o średnicy 40 mm, które w połączeniu z funkcją Windows Sonic pozwalają całkowicie zanurzyć się podczas gry w czystym dźwięku z podbiciem basów. Lekka konstrukcja (zestaw CloudX Stinger Core waży tylko 275 gramów) i nauszniki z miękkimi poduszkami dbają o komfort podczas długich rozgrywek. Ten zestaw słuchawkowy z oficjalnym certyfikatem Xbox został wyposażony w szereg użytecznych funkcji, takich jak możliwość optymalnego dopasowania nauszników obracających się w zakresie 90°, wygodny regulator głośności umieszczony na nauszniku, mikrofon z funkcją tłumienia hałasu wyciszany przez odchylenie go do góry oraz metalowe suwaki do regulacji. Zasięg bezprzewodowy urządzenia wynosi do 20 metrów, a czas pracy po naładowaniu nawet do 17 godzin.



Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy dla graczy HyperX CloudX Stinger Core będzie dostępny w sklepie HyperX na region EMEA oraz w punktach sprzedaży detalicznej i internetowej partnerów. Sugerowana cena producenta wynosi 449 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / HyperX