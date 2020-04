HyperX Cloud Stinger - premiera dwóch zestawów słuchawkowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology, ogłosił premierę dwóch nowych zestawów słuchawkowych z serii HyperX Cloud Stinger - HyperX Cloud Stinger Core + 7.1 oraz HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1. Oba gamingowe zestawy słuchawkowe oferują słuchaczowi dźwięk przestrzenny 7.1 virtual surround sound dzięki oprogramowaniu NGENUITY. Oba zestawy oferują wirtualny dźwięk przestrzenny, aby zagwarantować bardziej dogłębne doświadczenie z grania. Przetworniki kierunkowe 40mm zapewniają wysoką jakość dźwięku połączoną z doskonałą precyzją umiejscowienia jego źródła.







Lekka konstrukcja obu zestawów Stinger Core + 7.1 sprawia, że słuchawki ważą poniżej 245 gram. Oba zestawy posiadają stalowe suwaki do regulacji wielkości i dopasowania ich do głowy gracza, intuicyjny potencjometr regulacji głośności umiejscowiony na muszli słuchawki oraz funkcję wyciszenia mikrofonu przed podniesienie go do pozycji pionowej.



Zestaw słuchawkowy HyperX Cloud Stinger Core Wireless + 7.1 uwalnia graczy od kabli przez wykorzystanie dobrej jakości połączenia bezprzewodowego 2.4Ghz. Dzięki zasięgowi 20 metrów i wytrzymałości baterii szacowanej na 17 godzin użytkowania, słuchawki oferują długą rozgrywkę nieograniczoną przewodami w przystępnej cenie.



Gamingowe zestawy słuchawkowe Cloud Stinger Core + 7.1 są wsparte 2-letnią gwarancją. Zestawy słuchawkowe obecnie dostępne są w sieciach sklepów internetowych X-Kom oraz RTV EURO AGD. Sugerowana przez producenta cena produktów to odpowiednio:

• Cloud Stigner Core 7.1 – 249 PLN

• Cloud Stinger Core Wireless 7.1 – 419 PLN

















Źródło: Info Prasowe / HyperX