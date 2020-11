Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX po raz drugi połączył siły z producentem klawiatur DuckyChannel International Co. Ltd. Efektem tej współpracy jest mechaniczna klawiatura gamingowa HyperX x Ducky One 2 Mini o wymiarach odpowiadających 60% standardowej klawiatury. Ten wyjątkowy produkt dostępny jest w limitowanych ilościach. HyperX x Ducky One 2 Mini została wyposażona, czerwone przełączniki mechaniczne HyperX o liniowej charakterystyce pracy, stworzone z myślą o dużej wydajności i długiej eksploatacji (ich wytrzymałość jest obliczona na 80 milionów kliknięć). Zbudowana jest analogicznie do klawiatury Ducky One 2 Mini oraz wyposażona w przyjemne w dotyku dwuwarstwowo formowane nakładki na klawisze Ducky PBT, na których poszczególne znaki są dobrze widoczne dzięki podświetleniu RGB i wyrazistym efektom świetlnym.







HyperX x Ducky One 2 Mini to ultrakompaktowa klawiatura 60%, która zajmuje niewiele miejsca na biurku, co gwarantuje graczowi większą powierzchnię na manewrowanie myszką. Klawiatura ta jest wyposażona w liniowe, czerwone przełączniki mechaniczne HyperX, które do aktywacji wymagają mniejszej siły nacisku, a ponadto mają niższy skok, co zapewnia jeszcze szybszą reakcję podczas rozgrywki. Przełączniki HyperX mają widoczne podświetlenie LED. Klawisze z dwuwarstwowo formowanymi nakładkami Ducky PBT działają płynnie, a ich dodatkowe funkcje są wydrukowane w widoczny sposób na bocznych ściankach. Funkcja Ducky Macro 2.0 umożliwia użytkownikom personalizację podświetlenia za pomocą przycisków sterujących klawiaturą oraz konfigurowanie poleceń makro w ramach maksymalnie 6 niestandardowych profili sprzętowych.



Klawiatura HyperX x Ducky One 2 Mini jest dostępna w edycji limitowanej. Na rynki regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) przeznaczono łącznie jedynie 1425 sztuk. Każdy egzemplarz został laserowo oznaczony unikatowym numerem seryjnym umieszczonym na podstawie. HyperX x Ducky One 2 Mini ma stylową obudowę w kolorze czarnym oraz trwałą ramę z trzema ustawieniami kąta nachylenia. W dostosowaniu klawiatury do indywidualnych potrzeb pomagają dodatkowe kolorowe klawisze, wyjątkowy klawisz spacji zaprojektowany przez HyperX oraz praktyczne urządzenie do wyjmowania klawiszy.



Klawiatura gamingowa HyperX x Ducky One 2 Mini będzie dostępna od 18 listopada od godziny 17:00 CET na stronie HyperX’s Online Shop. Limitowany produkt dostępny będzie w cenie 129.99 €uro.























Źródło: Info Prasowe / HyperX