Xbox rekomenduje telewizory LG OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics i marka Xbox podpisały umowę o współpracy marketingowej na zasadach wyłączności. Jej celem jest podkreślenie niepowtarzalnych wrażeń, jakie zapewni użytkownikom długo oczekiwana konsola Xbox Series X w połączeniu z telewizorem LG OLED. Wyrazem partnerstwa będą działania marketingowe w kluczowych krajach Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji i Pacyfiku. W regionach tych LG OLED stanie się telewizorem rekomendowanym do nowej konsoli firmy Microsoft. W sklepach detalicznych zostaną zorganizowane specjalne pokazy. Konsumenci osobiście doświadczą niesamowitych emocji, dzięki najbardziej zaawansowanym technologicznie telewizorom LG OLED z roku 2020 w połączeniu z najnowszą, najwydajniejszą konsolą Xbox.







Zarówno na okazjonalnych, jak i tych bardziej ambitnych graczy czekają zupełnie nowe doznania gamingowe. A to za sprawą niezwykle krótkiego czasu reakcji (1 milisekundy), małemu opóźnieniu sygnału wejściowego oraz zgodności z najnowszą specyfikacją HDMI – w tym z technologią VRR (Variable Refresh Rate), trybem ALLM (Auto Low Latency Mode) i zwrotnym kanałem audio eARC. Wymienione parametry zapewniają wyższą jakość obrazu i dźwięku oraz umożliwiają jeszcze szybszą reakcję podczas gier. Funkcje obsługiwane są przez cztery porty. Dzięki temu do telewizorów LG OLED można jednocześnie podłączyć kilka zestawów sprzętu – od konsol po komputery PC.



Duża moc obliczeniowa procesorów w konsoli i telewizorze pozwala na wyświetlanie gier w rozdzielczości 4K z prędkością do 120 klatek na sekundę. Tym samym zapewnia użytkownikom pełną satysfakcję z produkcji wykorzystujących nowoczesną technologię Ray-Tracing. Telewizory LG OLED z roku 2020 jako pierwsze obsługują profil HGiG. Jako członkowie - założyciele HDR Gaming Interest Group, firmy LG i Microsoft są przekonane, że najnowsze gry z obrazem HDR będą wyglądać dokładnie tak, jak zamierzali ich twórcy.



LG OLED dzięki matrycy z samoświęcącymi pikselami zapewnia doskonałą jakość obrazu – prezentuje żywe, naturalne kolory i nieskończony kontrast. Co więcej, telewizor LG OLED i konsola Xbox Series X są pierwszymi urządzeniami gamingowymi z obsługą formatu Dolby Vision i systemu Dolby Atmos. To sprawia, że dynamika obrazu i dźwięku jeszcze bardziej angażują emocjonalnie gracza.



W związku z występującym problemem zmęczenia wzroku podczas grania, wszystkie modele LG OLED z roku 2020 wyposażone zostały w specjalne matryce z certyfikatem Eye Comfort Display międzynarodowego laboratorium badawczego TÜV Rhineland. Gwarantuje to spełnienie surowych kryteriów dotyczących ochrony oczu. Certyfikat poświadcza, że ekran nie migocze i emituje minimalną ilość niebieskiego światła. Obraz na telewizorach OLED charakteryzuje się także szeroką paletą wyświetlanych barw, znakomitym odwzorowaniem HDR oraz stałą jakością nawet pod szerokim kątem. Aby dodatkowo potwierdzić bezpieczeństwo dla wzroku, modele LG OLED zostały zweryfikowane również przez firmę Underwriters Laboratories (UL). Wykazała ona brak migotania i niską emisję światła niebieskiego, co oznacza, że nie ma zagrożenia fotobiologicznego.











Źródło: Info Prasowe / LG