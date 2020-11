Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Logitech G zaprezentowała dziś swoją najlżejszą, bezprzewodową mysz stworzoną z myślą o współzawodnictwie esportowym - Logitech G PRO X SUPERLIGHT. W połączeniu z technologią bezprzewodową LIGHTSPEED, czujnikiem HERO 25K i wyrafinowaną konstrukcją, PRO X SUPERLIGHT szybko stanie się nowym standardem dla światowej elity profesjonalistów w dziedzinie esportu. PRO X SUPERLIGHT zasili szeregi serii PRO, która już teraz cieszy się uznaniem wśród wiodących światowych profesjonalistów w dziedzinie esportu. Mysz PRO X SUPERLIGHT została przetestowana w boju i odegrała kluczową rolę w wygraniu przez ASTRALIS finału 12 sezonu ESL PRO League, a korzystający z niej gracze G2 Esports wygrali Mistrzostwa Europy League of Legends 2020.







Aby sprostać wymaganiom graczy i zawodowców, nowa PRO X SUPERLIGHT została przeprojektowana tak, aby zaoferować niesamowitą lekkość. Waży mniej niż 63 gramy i jest prawie 25% lżejsza od standardowej myszy bezprzewodowej PRO Wireless.



Ponadto, PRO X SUPERLIGHT jest wyposażona w technologię LIGHTSPEED 2,4 GHz, która umożliwia niezawodne połączenie bezprzewodowe i zapewnia do 70 godzin pracy na baterii. Nowa mysz posiada duże teflonowe ślizgacze, które zapewniają niezrównaną precyzję, szybkość i zwrotność.



Sercem PRO X SUPERLIGHT jest czujnik HERO 25K firmy Logitech G, który działa w rozdzielczości 25,600 DPI. Jest to pierwszy na rynku czujnik myszy, który może dokładnie śledzić ruch na poziomie submikronów - około 1/50 grubości ludzkiego włosa - bez uszczerbku na dokładności oraz bez użycia wygładzania.



Czujnik HERO 25K wykorzystuje inteligentny system zarządzania energią do ciągłego dostosowywania liczby klatek na sekundę w oparciu o ruch myszy, aby zminimalizować zużycie energii. Nawet przy wysokim DPI, HERO jest 10x bardziej wydajny niż poprzednie czujniki Logitech G.



Logitech G PRO X SUPERLIGHT będzie dostępna od dzisiaj w przedsprzedaży na stronie Logitechg.com w przewidywanej cenie 599 PLN zarówno w wersji czarnej, jak i białej.



































Źródło: Info Prasowe / Logitech