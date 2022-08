HyperX zapowiada nową linię monitorów gamingowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HyperX (HP), ogłosił dziś premierę monitorów dla graczy HyperX Armada 25 i HyperX Armada 27. Nowa linia monitorów HyperX Armada oferuje wyższą rozdzielczość dla bardziej wciągającej gry i jest zgodna1 z NVIDIA G-SYNC. Monitory HyperX Armada to pakiet "wszystko w jednym", obejmujący uchwyt HyperX Armada Single Gaming Mount z ergonomicznym ramieniem Armada2 zgodnym ze wszystkimi monitorami HyperX i większością wyświetlaczy o wzorach VESA 75 mm i 100 mm oraz uchwyt biurkowy Armada. Uchwyt Armada Single Gaming Mount jest zbudowany z wytrzymałego metalu i obsługuje monitory o przekątnej do 32 cali i wadze do 9 kilogramów.







HyperX Armada 25 oferuje częstotliwość odświeżania3 240 Hz i czas reakcji 1 ms, co zapewnia płynniejszą i szybszą rozgrywkę. Armada 25 zapewnia rozdzielczość Full HD, dzięki której obraz ma żywe kolory i imponującą szczegółowość, a 24.5-calowe panele IPS o rozdzielczości FHD (1920 x 1080) zapewniają przewagę nad konkurencją.



Monitor do gier HyperX Armada 27 oferuje jeszcze ostrzejszy obraz i wyższą rozdzielczość dzięki 27-calowemu ekranowi panoramicznemu QHD (2560x1440) IPS i VESA Display HDRTM 400, zapewniając wyraźne szczegóły w różnych warunkach oświetleniowych i bardziej wciągające wrażenia z gry. Armada 27 oferuje również częstotliwość odświeżania3 165Hz i czas reakcji 1ms dla wyraźniejszego i płynniejszego obrazowania.



Monitory HyperX Armada 25 i Armada 27 zawierają dołączane w zestawie, ergonomiczne ramię oraz uchwyt biurkowy4. Ramię można wydłużać i skracać, co pozwala zapewnić wygodny, ergonomiczny kąt patrzenia. Monitory charakteryzują się również łatwą konfiguracją dzięki dwóm metodom montażu (zacisk lub śruba) oraz systemowi szybkiego mocowania. Umożliwia przytwierdzenie i zdjęcie monitorów HyperX jednym kliknięciem. W przypadku monitorów innych niż HyperX, stosuje się standardową płytę montażową VESA z 4 śrubami. Dodatkowo można osobno zakupić dodatkowe mocowanie HyperX Armada Gaming Mount i zamontować nawet do czterech monitorów (do 25 cali) lub dwóch monitorów (do 27 cali) jednocześnie.



Nowe produkty będą dostępne online w sieci sprzedawców detalicznych i e-detalistów firmy HyperX. Ceny dostępne na HyperX.com mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny u sprzedawców detalicznych mogą się różnić.

- Monitor Gamingowy HyperX Armada 25 - spodziewana dostępność we wrześniu w cenie 2599 PLN

- Monitor Gamingowy HyperX Armada 27 - spodziewana dostępność we wrześniu w cenie 2860 PLN

- Uchwyt pojedynczy HyperX Armada - spodziewana dostępność we wrześniu: 709 PLN

- Uchwyt dodatkowy HyperX Armada Gaming - spodziewana dostępność we wrześniu w cenie 479 PLN

























Źródło: Info Prasowe / HyperX